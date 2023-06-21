ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для роботи в ЄС. Українські біженці у Польщі можуть навчатися професіям безкоштовно

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 12:37
Для роботи в ЄС. Українські біженці у Польщі можуть навчатися професіям безкоштовно Фото: Співбесіда на роботу (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці у Польщі мають право на отримання безкоштовної профільної освіти у цій країні. Навчатися та отримати відповідний диплом можуть також люди із тимчасовим захистом.

Йдеться про безкоштовне навчання в державній поліцеальній школі у сусідній країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

У Міністерстві освіти та науки Польщі роз'яснили, що українці, які користуються тимчасовим захистом на території цієї країни, можуть безкоштовно здобувати профільну освіту в державній поліцеальній школі.

Вступити можуть люди, які мають середню або середню спеціальну освіту. Залежно від спеціальності навчання триває від 1 року до 2,5 років. Навчатися можна як очно, так і на заочній формі.

Після завершення курсу і складання іспитів видається профільний диплом, який дає можливість легально працевлаштуватися в Польщі або іншій країні ЄС.

Для роботи в ЄС. Українські біженці у Польщі можуть навчатися професіям безкоштовноФото: В поліцеальних школах отримують диплом для працевлаштування у Польщі та ЄС (freepik.com)

Поліцеальні школи є практично у всіх великих містах Польщі. У цих навчальних закладах навчають професій, які затребувані на ринку праці. Серед професій, які можна здобути: зубний технік та асистент стоматолога, масажист, технік-інформатик, бухгалтерський облік, асистент учителя у початковій школі, декоратор, дієтолог, фітнес-інструктор, майстер манікюру, стиліст.

Для навчання потрібне базове володіння польською мовою.

Нагадаємо, ми писали, що міжнародні корпорації запропонують роботу українським біженцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олег Васильєв
В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору