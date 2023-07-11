Скільки біженців повернуться додому, якщо Україна вступить до НАТО: дослідження

Повернення українських біженців з-за кордону залежить від багатьох умов. Одним із ключових факторів для українців у Польщі є вступ України до НАТО та ЄС.

Для половини біженців такі перспективи є найбільш мотивуючими для повернення, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", яке провели міграційна платформою EWL, Фонд EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університет, показало, що приєднання до Північноатлантичного альянсу є одним із ключових факторів для повернення українців з-за кордону. Зокрема, це є умовою для 43% біженців та 40% довоєнних мігрантів з України.

Вступ до ЄС є найбільш мотивуючим фактором для повернення для 51% біженців та 67% економічних мігрантів.

"Євроатлантичний вибір громадян України матиме значний вплив на розвиток української економіки. Перспектива інтеграції з НАТО надає більшу безпеку, що приваблює технології, інвесторів і сприяє стабільному бізнес-середовищу", – зауважує голова правління платформи EWL Анджей Коркус.

Він додає: вступ до ЄС відкриває двері для більшого доступу до європейського ринку, примножує інвестиції та торговельне співробітництво. Це позитивно вплине на розвиток галузей економіки, створення робочих місць та підвищення рівня життя громадян України.

Серед інших факторів, що спонукають повертатися з-за кордону, учасники опитування називали економічні питання: підвищення рівня оплати праці, покращення умов праці та полегшення ведення бізнесу. Крім того, важливим залишається можливість возз’єднатися з рідними, які залишилися в Україні. Як біженці, так і мігранти наголошують на необхідності низки реформ у сферах юстиції, охорони здоров’я, освіти та безпеки.

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС через кілька днів після початку російського вторгнення, а в червні 2022 року отримала статус країни-кандидата в ЄС. 30 вересня 2022 року українська влада подала заявку на вступ до НАТО.

Нагадаємо, ми писали, що більшість українців у Європі планують повернутися додому.

Також ми розповідали, скільки поляків згодні, щоб українці залишились у Польщі на роки.

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