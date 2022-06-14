Скандал в Wizz Air: сотрудников призвали работать несмотря на усталость

Глава авиакомпании-лоукостера Wizz Air столкнулся с критикой из-за того, что сказал персоналу работать вопреки усталости. Вмешаться в громкую ситуацию призвали Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA).

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Fortune.

"Мы не можем вести бизнес, когда каждый пятый человек сообщает о болезни"

"Авиакомпании по всему миру изо всех сил пытаются нарастить объемы перелетов после сокращения численности персонала во время пандемии. Однако вместо того, чтобы нанимать больше сотрудников, генеральный директор европейского бюджетного перевозчика Wizz Air хочет, чтобы они работали, несмотря на истощение", — пишет издание.

"Мы не можем вести бизнес, когда каждый пятый человек на базе сообщает о болезни, и потому что человек устал. Иногда требуется пройти лишнюю милю. Когда мы отменяем рейс, ущерб огромен", — сказал руководитель Wizz Air Йожеф Варади, комментируя вопрос компенсационных выплат.

Согласно правилам ЕС, пассажиры могут потребовать от 250 до 600 евро возмещения ущерба за рейс, который не состоялся.

Ранее на этой неделе в Wizz Air заявили, что несут значительные расходы из-за отмен и нехватки надлежащего персонала в аэропортах. Например, сейчас остро не хватает авиадиспетчеров.

Фото: Laurus Offices Building B, главный офис Wizz Air в Будапеште (Wikipedia.org)

"В этом контексте обсуждались дополнительные усилия, чтобы свести к минимуму сбои. Это не означает, что мы ставим под угрозу безопасность. Wizz Air и авиационная отрасль жестко регулируются, и безопасность всегда была и будет нашим главным приоритетом", — прокомментировали в компании, когда издание обратилось к Wizz Air.

Сотрудникам не позволяют объединяться в профсоюзы

Такие заверения компании прозвучали неубедительно для Европейской ассоциации пилотов - основной организации, которая представляет интересы 40 000 пилотов в 33 странах.

Там раскритиковали комментарии Варади и назвали его заявление признаком "неадекватного подхода компании к безопасности пассажиров и экипажа". Также призвали вмешаться в ситуацию Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).

"Это все равно, что вручить ключи от машины пьяному водителю", — предостерегли в ECA.

В Агентстве заявили, что им известно о заявлении главы компании. Там предупредили, что усталость представляет собой "серьезную угрозу безопасности", риски которой необходимо должным образом снизить.

"Мы расследуем ситуацию, чтобы определить, какие дальнейшие специальные надзорные действия нужны", — заявил представитель органа ЕС по безопасности воздушного движения.

Фото: Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Wizz Air (Wikipedia.org)

В прошлом году в ECA фиксировали жалобы сотрудников авиакомпании на то, что им приходится работать, даже когда те заболели и плохо себя чувствовали, пишет Fortune. А недавно в Агентстве заявили, что пилоты по закону обязаны сообщать властям о случаях, когда их вынуждают летать в состоянии усталости.

"Пилотам Wizz Air сложнее обратиться за помощью внутри компании, поскольку сотрудникам фактически не позволяют объединяться в профсоюзы, чтобы защитить себя от потенциально необоснованных требований со стороны руководства. Для сравнения, немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa имеет дело с несколькими различными профсоюзами, которые отдельно охватывают трудовые отношения с пилотами, бортпроводниками и наземным персоналом", — пишет издание.

Напомним, из-за недостатка персонала в Европе наблюдаются задержки и отмены рейсов.