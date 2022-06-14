Скандал у Wizz Air: співробітників закликали працювати попри втому

Голова авіакомпанії-лоукостера Wizz Air зіткнувся з критикою через те, що сказав персоналу працювати всупереч утомі. Втрутитися в гучну ситуацію закликали Агентство авіаційної безпеки ЄС (EASA).

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Fortune.

"Ми не можемо вести бізнес, коли кожна п'ята людина повідомляє про хворобу"

"Авіакомпанії по всьому світу щосили намагаються наростити обсяги перельотів після скорочення чисельності персоналу під час пандемії. Однак замість того, щоб наймати більше співробітників, генеральний директор Європейського бюджетного перевізника Wizz Air хоче, щоб вони працювали, попри виснаження", — пише видання.

"Ми не можемо вести бізнес, коли кожна п'ята людина на базі повідомляє про хворобу, і тому що людина втомилася. Іноді потрібно пройти зайву милю. Коли ми скасовуємо рейс, збиток величезний", — сказав керівник Wizz Air Йожеф Вараді, коментуючи питання компенсаційних виплат.

Згідно з правилами ЄС, пасажири можуть зажадати від 250 до 600 євро відшкодування збитку за рейс, який не відбувся.

Раніше на цьому тижні в Wizz Air заявили, що несуть значні витрати через скасування і брак належного персоналу в аеропортах. Наприклад, зараз гостро не вистачає авіадиспетчерів.

Фото: Laurus Offices Building B, головний офіс Wizz Air в Будапешті (Wikipedia.org)

"У цьому контексті обговорювалися додаткові зусилля, щоб звести до мінімуму збої. Це не означає, що ми ставимо під загрозу безпеку. Wizz Air і авіаційна галузь жорстко регулюються, і безпека завжди була і буде нашим головним пріоритетом", — прокоментували в компанії, коли видання звернулося до Wizz Air.

Співробітникам не дозволяють об'єднуватися в профспілки

Такі запевнення компанії прозвучали непереконливо для Європейської асоціації пілотів — основної організації, яка представляє інтереси 40 000 пілотів у 33 країнах.

Там розкритикували коментарі Вараді та назвали його заяву ознакою "неадекватного підходу компанії до безпеки пасажирів і екіпажу". Також закликали втрутитися в ситуацію Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA).

"Це все одно, що вручити ключі від машини п'яному водієві", — застерегли в ECA.

В Агентстві заявили, що їм відомо про заяву глави компанії. Там попередили, що втома являє собою "серйозну загрозу безпеці", ризики якої необхідно належним чином знизити.

"Ми розслідуємо ситуацію, щоб визначити, які подальші спеціальні наглядові дії потрібні", — заявив представник органу ЄС з безпеки повітряного руху.

Фото: Літак Airbus A321-200 авіакомпанії Wizz Air (Wikipedia.org)

Минулого року в ECA фіксували скарги співробітників авіакомпанії на те, що їм доводиться працювати, навіть коли ті захворіли й погано себе почували, пише Fortune. А нещодавно в Агентстві заявили, що пілоти за законом зобов'язані повідомляти владі про випадки, коли їх змушують літати у стані втоми.

"Пілотам Wizz Air складніше звернутися за допомогою всередині компанії, оскільки співробітникам фактично не дозволяють об'єднуватися в профспілки, щоб захистити себе від потенційно необґрунтованих вимог з боку керівництва. Для порівняння, німецький флагманський авіаперевізник Lufthansa має справу з кількома різними профспілками, які окремо охоплюють трудові відносини з пілотами, бортпровідниками та наземним персоналом", — пише видання.

Нагадаємо, через нестачу персоналу у Європі спостерігаються затримки та скасування рейсів.