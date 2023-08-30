Ситуація покращується. Скільки українців у Чехії вивчили мову і знайшли роботу

Українські біженці у Чехії все більше опановують чеську мову та починають офіційно працювати. Проте часто погоджуються на низькооплачувану роботу.

Яка ситуація із інтеграцією українців у Чехії у серпні 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Зміни у програмі підтримки українських біженців у Чехії із 1 липня, які передбачають скасування безкоштовного розміщення після 150 днів, підвищили показники з працевлаштування людей із тимчасовим захистом. Про це раніше заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка.

За даними Чеського бюро праці, у липні працювали майже 110 000 біженців із тимчасовим захистом (загалом зареєстровано 325 742 українських біженця).

Згідно з дослідженням "Голос українців" компанії PAQ Research, 67% працездатних біженців працюють на повний або неповний робочий день. Це на 22% більше, ніж у серпні 2022 року.

Водночас значно зріс рівень розуміння чеської мови. Цьому сприяли не лише мовні курси, але й спілкування із чехами. Зазначається, що торік порозумітися чеською могли 16% українських біженців, а влітку 2023 року – вже 44%.

Хоча ситуація покращується, мовний бар'єр залишається, тому новоприбулі нерідко погоджуються на роботу нижче своєї кваліфікації – наприклад, на складах чи прибиральницями.

У червні 2023 року лише 30% українців працювали на тому ж або подібному рівні, що й в Україні. А 58% знайшли роботу нижче своєї кваліфікації. Згідно із опитуваннями, дві третини українців працюють за максимум 150 чеських крон (251 грн) на годину, в той час як середня зарплата в кінці 2022 року у Чехії становила приблизно 220 крон на годину (369 грн).

Нагадаємо, ми писали, скільки українців у Чехії планують повернутися додому найближчим часом.

Також повідомлялося, до чого призвело скорочення пільг українським біженцям у Чехії.

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