Семь из десяти самых чистых пляжей мира – в Европе: где их искать

Отдых на море украинским детям последние два года доступен только за границей. Украинкам, выбирающим курорт для отпуска, стоит обратить внимание на список самых чистых пляжей мира.

Семь локаций в первой десятке рейтинга находятся в Европе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Как определяли топ-10 самых экологических пляжей мира

На выбор направления для отдыха пользователей Tripadvisor влияет такой фактор, как экологичность и помощь окружающей среде. Поэтому путешественники рекомендуют пляжи, которые вписываются в концепцию устойчивого развития – от спокойных семейных водоемов и заканчивая популярными местами для вечеринок. На практике это означает, что отдыхающие увидят там прозрачную воду, чистый песок и развитие экологических инициатив.

Tripadvisor ежегодно публикует рейтинг самых лучших пляжей мира. В этом году возглавляют список европейские направления. Впервые в этом году в рейтинге также есть категория самых экологичных пляжей.

Туристическая компания BeCause предоставила данные о пляжах, награжденных престижным Голубым флагом с мая 2023 года по апрель 2024 года. Эта награда свидетельствует об их чистоте и безопасности. Составители рейтинга учли положительные отзывы, в которых упоминаются такие термины, как "экологически чистый", "экотуризм" и "чистая вода" за последние 12 месяцев.

Фото: Пляж в Греции (pixabay.com)

В рейтинг из 10 таких лучших пляжей попали семь европейских.

Первое место: пляж Сэндбенкс в Британии

Первое место в списке самых экологических пляжей рейтинга Tripadvisor заняла эта британская локация. Пляж сохраняет свое отличие "Голубой флаг" более 30 лет – дольше любого другого пляжа в стране.

Европейская комиссия отмечала ранее этот регион высокими стандартами чистоты. Отзывы туристов описывают пляж как чистый и аккуратный. Побережье очищает команда добровольных сборщиков мусора.

Это место идеально подходит для маленьких детей – там можно строить замки из песка без риска выкопать мусор. Есть даже детская игровая площадка прямо за пляжем, чтобы у детей было где бегать и играть.

Пляж Сэндбенкс находится на небольшом полуострове, который пересекает устье гавани Пул. Из Лондона можно доехать на поезде за 4 часа. Также можно путешествовать на автобусах или паромах.

Отдыхать в красивой природной локации можно круглый год, хотя пик сезона – конечно, летом, когда можно загорать.

Фото: Пляж Сэндбенкс на небольшом полуострове (unsplash.com)

Теплые мелководья пляжа Галиссас в Греции

Уютная бухта на западном побережье греческого острова Сирос заняла пятое место в рейтинге Tripadvisor. Пляж расположен между высокими скалами. Это идеальное место для подводного плавания со спокойным мелководьем, позволяющим оставаться лишь по пояс на большом расстоянии от берега.

Туристы отмечают чистую, прозрачную воду, а также хорошую доступность для людей с инвалидностью. После отдыха на пляже можно отправиться в деревню, чтобы отведать уникальные блюда в местных тавернах. Можно полюбоваться видом на часовню Агиа Паку или посетить древние руины города Галиссас.

Добраться до пляжа Галиссас можно автобусом из столицы острова Эрмуполис. Поездка длится до 30 минут.

Фото: Пляж Галиссас на греческом острове Сирос (booking.com)

Пляж Нисси на Кипре – атмосфера вечеринки и белый песок

На курорте Айя-Напа на Кипре есть популярный песчаный участок длиной 500 м – пляж Нисси. За свою чистоту пляж получил Голубой флаг. Недалеко находится небольшой островок Нисси, до которого можно легко добраться пешком через мелководье. В рейтинге Tripadvisor этот пляж на 6-м месте.

Пляж Нисси известен как один из самых живописных на Кипре. Его восточная сторона тихая и спокойная в отличие от западной, славящейся своей ночной жизнью.

Добраться до локации можно из аэропорта Ларнаки автобусом – расстояние примерно в 35 км. Или автобусом из Айя-Напы.

Фото: Пляж Нисси на Кипре (gettyimages.com)

Какие еще пляжи вошли в топ-10 самых чистых

Семь из 10 самых экологически чистых пляжей были в Европе: в Великобритании, Греции, Кипре, Мальте и Испании.

На третьем месте – пляж Сондерсфут в Уэльсе, Меллиеха на Мальте на 7 месте, за ним следуют пляж Миртос в Греции (8) и Плайя-Бланка (9) на Лансароте, Испания.

За пределами Европы в рейтинг Tripadvisor попал пляж Радханагар в Индии (2 место), пляж Корниш в ОАЭ (4 место) и пляж Кэмпс-Бэй в Южной Африке (10 место).

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