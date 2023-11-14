У Швейцарії готують важливі зміни для працевлаштування українців: деталі

У Швейцарії готуються спростити працевлаштування українських біженців. Планується скасувати обов'язковий дозвіл на роботу, який видає місцева влада.

Усунення бюрократичних перешкод має збільшити часту працевлаштованих українців удвічі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Зараз у Швейцарії працює 20% українців зі статусом S. Одна із перешкод до виходу на ринок праці більшої кількості біженців полягає в тому, що кожен має отримувати дозвіл на роботу. Кантональна влада перевіряє, як у трудовому договорі вказана зарплата, чи не занижена вона. У більшості випадків місцева влада схвалює трудові угоди – наприклад, у Цюриху дозвіл отримують 90% договорів.

Тому частина політиків вважають, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з дозволом на проживання категорії S слід скасувати.

"Українці від цього лише виграють, бо саме необхідність ходити інстанціями відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, у такій ситуації роботодавці стануть загалом привабливішими для біженців, та й у влади буде менше роботи", – пояснила депутат федерального парламенту Коріна Гредіг.

Коли дозвіл скасують, українцям треба буде просто повідомляти владу про факт свого працевлаштування.

Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу – до 40%. Мета влади також полягає в тому, щоб біженці меншою мірою завантажували систему соціального забезпечення.

Зазначається, що остаточне рішення Національна рада (велика палата парламенту Швейцарії) може ухвалити за кілька тижнів.

Нагадаємо, ми писали, що Швейцарія продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців. Статус S діятиме до 4 березня 2025 року.

Також ми розповідали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи. У Швейцарії розробили план із повернення українців додому.

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