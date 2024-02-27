Штрафи та виселення. Як у Німеччині можуть покарати за порушення режиму тиші

У Німеччині діють правила дотримання тиші у визначений час, щоб забезпечити право на відпочинок людей у житлових районах. За гучні звуки можуть оштрафувати на великі суми.

Що українцям варто знати про "тиху годину" у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Коли у Німеччині "тихі години": дні та час

У Німеччині багато уваги приділяється забезпеченню комфортних умов життя громадян. До такої політики відноситься і запровадження режиму "тихих годин", щоб мінімізувати будь-які гучні звуки, які можуть порушити спокій людей, погіршити якість сну та загальний психологічний стан.

"Тихі години" зафіксовані в німецькому законодавстві про оренду помешкань, ці правила були встановлені Федеральним судом (BGH) у рішенні від 2003 року (BGH V ZB 11/98).

Режиму "тихих годин" у Німеччині слід дотримуватися у такі часові проміжки:

нічний час відпочинку – із 20:00 до 7:00 та режим "нічна тиша" з 22:00 до 6:00;

певні денні години, післяобідній час відпочинку – із 13:00 до 15:00,

протягом усього дня у вихідні та святкові дні.

У ці години гучні звуки не має бути чутно за межами певного житла.

Фото: На вихідних заборонені будь-які гучні звуки (pixabay.com)

Які звуки заборонені під час "тихих годин" у Німеччині

Законодавство країни чітко вказує, що під час режиму тиші заборонена будь-яка гучна діяльність. Українці здебільшого не звикли дотримуватися таких норм, але у Німеччині варто зважати на ці правила. Згідно зі статистикою, близько 400 тис. позовів до своїх сусідів німці подають щорічно за порушення "тихих годин". У деяких випадках для скарги достатньо голосного співу.

Отже, під забороною у "тихі години" такі дії:

використання побутових приладів: пральні машини, пилососи; виконання ремонтних робіт, які включають свердління, стрижка газонів, гучні розваги та вечірки;

гра на музичних інструментах – у деяких муніципалітетах навіть існують години, коли дозволено грати, не порушуючи спокій сусідів;

звуки від домашніх тварин. Буває, що собаці треба надягати на ніч намордник, щоб вона не гавкала;

домашні вечірки влаштовувати не заборонено. Але коли гості входять на балкон у пізній час, це може потурбувати сусідів. Тому варто стежити за гучністю голосів, сміху та музики.

Важливо, що ці правила діють не лише у приватних помешканнях, а й на вулицях міст, забезпечуючи спокій у громадських місцях. Тобто шуміти забороняється не лише мешканцям багатоквартирних будинків, але також заборонені й звуки будівництва чи жвавої нічної магістралі.

Фото: Гавкіт собаки може стати причиною скарг сусудів (pixabay.com)

Будівельні роботи не можуть починатися до 6-7 години ранку, а закінчитися повинні до 22:00. Крім того, під час "тихої години" з 13:00 до 15:00 будівельники теж мають припинити гучні роботи, інакше забудовника можуть оштрафувати на велику суму.

Закон про тишу стосується й магазинів – заборонено розвантажувати товар до 7-ї ранку, якщо торговий майданчик розташований поблизу житлових будинків.

Як можуть покарати за порушення режиму тиші в Німеччині

Режим нічної тиші у Німеччині є правовою нормою, дотримання якої суворо контролюється. Порушення правил може може розглядатися як дрібне хуліганство і призвести до різноманітних юридичних наслідків, наприклад, до штрафів.

Порушення режиму тиші може мати серйозні наслідки для орендарів житла. Орендодавець має право підвищити орендну плату чи розірвати договір оренди.

За окремі гучні звуки можуть накласти чималий штраф. Наприклад за використання газонокосарок (гучність 78-96 децибел), гучні ремонтні роботи в багатоквартирних будинках (свердління, стук молотка) після 22:00 можна отримати штраф до 5000 євро.

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