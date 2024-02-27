Штрафы и выселение. Как в Германии могут наказать за нарушение режима тишины

В Германии действуют правила соблюдения тишины в определенное время, чтобы обеспечить право на отдых людей в жилых районах. За громкие звуки могут оштрафовать на большие суммы.

Что украинцам стоит знать о "тихий час" в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Когда в Германии "тихие часы": дни и время

В Германии большое внимание уделяется обеспечению комфортных условий жизни граждан. К такой политике относится и введение режима "тихих часов", чтобы минимизировать любые громкие звуки, которые могут нарушить покой людей, ухудшить качество сна и психологическое состояние.

"Тихие часы" зафиксированы в немецком законодательстве об аренде жилья, эти правила были установлены Федеральным судом (BGH) в решении от 2003 года (BGH V ZB 11/98).

Режим "тихих часов" в Германии следует соблюдать в следующие временные рамки:

ночное время отдыха – с 20:00 до 7:00 и режим ночной тишины с 22:00 до 6:00;

определенные дневные часы, послеобеденное время отдыха – с 13:00 до 15:00,

на протяжении дня в выходные и праздничные дни.

В эти часы громкие звуки не должны быть слышны за пределами определенного жилья.

Фото: На выходных запрещены какие-либо громкие звуки (pixabay.com)

Какие звуки запрещены во время "тихих часов" в Германии

Законодательство страны четко указывает, что во время режима тишины запрещена какая-либо громкая деятельность. Украинцы в основном не привыкли придерживаться таких норм, но в Германии стоит учитывать эти правила. Согласно статистике, около 400 тыс. исков к своим соседям немцы подают ежегодно за нарушение "тихих часов". В некоторых случаях для жалобы достаточно громкого пения.

Итак, под запретом в "тихие часы" следующие действия:

использование бытовых приборов: стиральные машины, пылесосы; выполнение ремонтных работ, включающих сверление, стрижка газонов, громкие развлечения и вечеринки;

игра на музыкальных инструментах – в некоторых муниципалитетах даже существуют часы, когда разрешено играть, не нарушая покой соседей;

звуки от животных. Бывает, что собаке нужно надевать на ночь намордник, чтобы она не лаяла;

домашние вечеринки устраивать не запрещено. Но когда гости выходят на балкон в позднее время, это может побеспокоить соседей. Поэтому следует следить за громкостью голосов, смеха и музыки.

Важно, что эти правила действуют не только в частных квартирах, но и на улицах городов, обеспечивая спокойствие в общественных местах. То есть шуметь запрещается не только жителям многоквартирных домов, но также запрещены звуки строительства или оживленной ночной магистрали.

Фото: Лай собаки может стать причиной жалоб судорог (pixabay.com)

Строительные работы не могут начинаться до 6-7 часов утра, а закончиться должны до 22:00. Кроме того, во время "тихого часа" с 13:00 до 15:00 строители тоже должны прекратить громкие работы, иначе застройщика могут оштрафовать на большую сумму.

Закон о тишине касается и магазинов – запрещено разгружать товар до 7 утра, если торговая площадка расположена вблизи жилых домов.

Как могут наказать за нарушение режима тишины в Германии

Режим ночной тишины в Германии является правовой нормой, соблюдение которой строго контролируется. Нарушение правил может рассматриваться как мелкое хулиганство и привести к различным юридическим последствиям, например, штрафам.

Нарушение режима тишины может иметь серьезные последствия для арендаторов жилья. Арендодатель имеет право повысить арендную плату или расторгнуть договор аренды.

За отдельные громкие звуки могут наложить немалый штраф. Например, за использование газонокосилок (громкость 78-96 децибел), громкие ремонтные работы в многоквартирных домах (сверление, стук молотка) после 22:00 можно получить штраф до 5000 евро.

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