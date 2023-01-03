Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну багато українців виїжджають до Польщі, щоб убезпечити себе та свої сім'ї. При цьому багато людей їдуть до сусідньої країни на своїх автомобілях. Тому у людей часто виникають питання щодо правил перетину державного кордону.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна адвокат адвокатського Об’єднання Legal Strategy Віталій Сокуренко розповідає основне, що треба знати про терміни перебування авто на українських номерах у Польщі та про вимоги до українських автомобілістів в Польщі.

Які правила в'їзду до Польщі на своєму авто з України

При перетині кордону на власному автомобілі вам необхідно мати при собі наступні документи:

водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);

розпізнавальний знак України на авто (UA);

державний номерний знак на автомобілі, якщо на вашому авто встановлений індивідуальний номерний знак, він буде вважатися дійсним лише на території України. Перетнути кордон ви маєте право лише на державних номерах ;

; обов'язковий поліс страхування для виїзду за кордон, так звана "Зелена карта".

Якщо ж ви збираєтесь перетинати кордон не на власному автомобілі, вам необхідно мати при собі один із наступних документів:

довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;

технічний паспорт на автомобіль у додатку "Дія" (шеринг), це зручно більше для сімей (наприклад, авто користуються чоловік та дружина).

Які строки перебування авто в Польщі авто з українською реєстрацією

За інформацією Міністерства інфраструктури Польщі, усі автомобілі, зареєстровані в Україні та якими керують українці, що приїжджають внаслідок війни, розглядаються як транспортні засоби, що беруть участь у міжнародному русі, відповідно до положень Віденської конвенції, підписантами якої є як Польща, так і Україна.

Фото: Перетнути кордон ви маєте право лише на державних номерах (unsplash.com)

Тож українські біженці, які прибувають до Польщі після 24 лютого 2022 року, підпадають під дію цієї конвенції й не повинні одразу ставити автомобіль на облік. Проте поміж цього є ще й митні зобов’язання і якщо автомобіль перебуває в країні більше ніж пів року, його треба зареєструвати в місцевій районній (повітовій) адміністрації за місцем проживання.

Відповідно до положень "Спеціального закону про особливі положення в галузі транспорту та морського господарства" у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, українці, що перетнули польський кордон після 24 лютого, не обов’язково мати документи, що підтверджують володіння транспортним засобом (діє до 31 грудня 2022 року). Єдиною умовою є наявність полісу страхування для виїзду за кордон, так звана "Зелена карта".

Реєструвати автомобіль на іноземних номерах в Польщі потрібно за умови, що власник авто планує перебувати в цій країні більше, ніж шість місяців. Як пояснює Міністерство фінансів Польщі, у разі наміру змінити постійне місце проживання громадянина України до Польщі передбачено порядок митного оформлення авто зі звільненням від ввізного мита.

Під таку процедуру можуть потрапити автомобілі, які використовувалися щонайменше 6 місяців у третій країні особою, яка переселяється до Польщі, із подальшою забороною продажу протягом 12 місяців та зобов’язанням використовувати авто з тією ж ціллю.

Фото: Продавати авто у Польщі біженці можуть в будь-який момент після реєстрації в Польщі, але тільки після митного оформлення (unsplash.com)

Однак відповідно до Регламенту, що встановлює систему митних пільг Євросоюзу, для осіб, котрі змушені змінити місце проживання з України до Польщі внаслідок збройного конфлікту, митні органи можуть відмовитися від застосування обмежень щодо:

вимоги бути власником авто в Україні не менше 6 місяців;

необхідності використання автомобіля за тим же призначенням у Польщі;

обмежень щодо можливості оформити за пільговими умовами комерційні транспортні засоби та ті авто, котрі використовуються для заробітку;

заборони продажу протягом 12 місяців.

Таким чином, транспортні засоби, ввезені вимушено українськими біженцями, незалежно від строку їх володіння та користування в Україні, можуть використовуватися за будь-яким призначенням та продаватися в будь-який момент після реєстрації в Польщі, але тільки після митного оформлення.

Для реєстрації автомобіля необхідно подати заяву про до районної (повітової) адміністрації за місцем проживання, до заяви слід надати такі документи:

посвідчення особи власника; сертифікат відповідності транспортного засобу; поліс страхування відповідальності перед третіми особами (ОС); підтвердження сплати ПДВ (VAT); підтвердження проходження техогляду; документ, що підтверджує право власності на автомобіль (оригінал договору купівлі-продажу, договору дарування); свідоцтво про реєстрацію в Україні; номерні знаки; техпаспорт (за наявності).

Документи українською мовою обов’язково необхідно перекласти на польську мову.

Суми набагато вищі. Що треба знати про штрафи за порушення правил ПДР в Польщі

Незнання правил дорожнього руху Польщі не звільняє від відповідальності та може призвести до серйозних наслідків для українських громадян. В цілому і одне з найголовнішого - штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі здебільшого набагато вищі, ніж в Україні. Якщо брати найбільш розповсюджені порушення правил дорожнього руху, це може бути:

непристебнутий ремінь безпеки (100 злотих);

перевищення швидкості (від 50 до 5000 злотих);

перевіз дитини без дитячого автокрісла (300 злотих);

використання мобільного телефону під час водіння (500 злотих);

неправильне паркування (від 100 до 800 злотих);

проїзд на червоний сигнал світлофора (500 злотих).

Фото: Штрафи за порушення ПДР у Польщі здебільшого набагато вищі, ніж в Україні (unsplash.com)

Відносно керування автомобілем у нетверезому стані, в Польщі такі водії діляться на три категорії:

0 - 0,19 проміле;

0,2 - 0,5 проміле;

понад 0,5 проміле.

Якщо у крові водія менше ніж 0,2 проміле, то покарання не буде зовсім. У випадку, якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, то за це польські закони передбачають покарання у вигляді:

штрафу від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів; заборони на керування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років; списання 10 штрафних балів.

Якщо в крові водія більше ніж 0,5 проміле алкоголю, то загрожує кримінальна відповідальність та такі покарання:

штраф від 5 тис до 60 тис злотих; позбавлення волі до 2-х років; заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Види штрафів в Польщі теж діляться умовно на три види. Та залежно від виду штрафу, на його оплату дається різний часовий проміжок:

Штраф готівкою (Mandat gotówkowy). Найчастіше такий штраф виписують іноземцям та особам без певного місця проживання. Сплатити штраф необхідно саме тій службі, яка його призначила. Оплачувати потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві служби мають термінали, і штраф можна сплатити навіть за відсутності готівки.

Заочний штраф. Наприклад, такий штраф можуть виписати за неправильне паркування. Якщо ви отримали повідомлення про такий штраф, його потрібно сплатити не пізніше, ніж через 7 днів.

Штраф кредитований (Mandat kredytowany). Його можуть виписати як громадянам Польщі, так і іноземцям, які мають постійне місце проживання. Термін сплати такого штрафу також становить 7 днів.

Щодо питання, як перевірити свої штрафи ПДР у Польщі, то це можна зробити так само як і в Україні, в режимі онлайн. Для перевірки онлайн є два сервіси:

Штрафи, призначені через Główny Inspektorat Transportu, можна дізнатися на сайті; Про призначені штрафні бали (Punkty Karny) можна дізнатися на сайті.

Якщо ж немає можливості перевірити штрафи онлайн, треба звернутися до місцевого комісаріату та надати своє посвідчення особи. Вид оплати штрафу, залежно від його виду, теж може відрізнятися:

готівкою на місці отримання штрафу;

карткою на місці отримання штрафу;

у поштовому відділенні;

через інтернет-банкінг з реквізитів.

Нагадаємо, ми писали, як ввезти в Україну та розмитнити автомобіль з Європи.