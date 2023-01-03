Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие украинцы выезжают в Польшу, чтобы обезопасить себя и свои семьи. При этом многие едут в соседнюю страну на своих автомобилях. Поэтому у людей часто возникают вопросы правил пересечения государственной границы.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина адвокат адвокатского Объединения Legal Strategy Виталий Сокуренко рассказывает, что нужно знать о сроках пребывания авто на украинских номерах в Польше и о требованиях к украинским автомобилистам в Польше.

Какие правила въезда в Польшу на своем авто из Украины

При пересечении границы на собственном автомобиле вам необходимо иметь при себе следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт);

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на автомобиле, если на вашем авто установлен индивидуальный номерной знак, он будет считаться действительным только на территории Украины. Пересечь границу вы имеете право только на государственных номерах ;

; обязателен полис страхования для выезда за границу, так называемая "Зеленая карта".

Если вы собираетесь пересекать границу не на собственном автомобиле, вам необходимо иметь при себе один из следующих документов:

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем;

технический паспорт на автомобиль в приложении "Дия" (шеринг), это удобно больше для семей (например, авто пользуются супруги).

Какие сроки пребывания авто в Польше авто с украинской регистрацией

По информации Министерства инфраструктуры Польши, все автомобили, зарегистрированные в Украине и управляемые украинцами, приезжающими в результате войны, рассматриваются как транспортные средства, участвующие в международном движении, в соответствии с положениями Венской конвенции, подписантами которой являются как Польша, так и Украина.

Фото: Пересечь границу вы имеете право только на государственных номерах (unsplash.com)

Поэтому украинские беженцы, прибывающие в Польшу после 24 февраля 2022 года, подпадают под действие этой конвенции и не должны сразу ставить автомобиль на учет. Однако среди этого есть еще и таможенные обязательства, и если автомобиль находится в стране более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства.

Согласно положениям "Специального закона об особых положениях в области транспорта и морского хозяйства" в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, украинцы, пересекшие польскую границу после 24 февраля, необязательно иметь документы, подтверждающие владение транспортным средством (действует до 31 декабря 2022 года). Единственным условием является наличие полиса страхования для выезда за границу, так называемая "Зеленая карта".

Регистрировать автомобиль на иностранных номерах в Польше нужно при условии, что владелец авто планирует находиться в этой стране больше шести месяцев. Как поясняет Министерство финансов Польши, в случае намерения изменить постоянное место жительства гражданина Украины в Польшу предусмотрен порядок таможенного оформления авто с освобождением от ввозной пошлины.

Под такую процедуру могут попасть автомобили, которые использовались не менее 6 месяцев в третьей стране переселяющимся в Польшу лицом с последующим запретом продажи в течение 12 месяцев и обязательством использовать авто с той же целью.

Фото: Продавать авто в Польше беженцы могут в любой момент после регистрации в стране, но только после таможенного оформления (unsplash.com)

Однако в соответствии с Регламентом, устанавливающим систему таможенных льгот Евросоюза, для лиц, вынужденных изменить место жительства из Украины в Польшу в результате вооруженного конфликта, таможенные органы могут отказаться от применения ограничений относительно:

требования быть владельцем авто в Украине не менее 6 месяцев;

необходимости использования автомобиля по тому же назначению в Польше;

ограничений возможности оформить по льготным условиям коммерческие транспортные средства и те авто, которые используются для заработка;

запрета продаж в течение 12 месяцев.

Таким образом, транспортные средства, ввезенные вынужденно украинскими беженцами, независимо от срока их владения и использования в Украине, могут использоваться по любому назначению и продаваться в любой момент после регистрации в Польше, но только после таможенного оформления.

Для регистрации автомобиля необходимо подать заявление в районную (уездную) администрацию по месту жительства, к заявлению следует предоставить следующие документы:

удостоверение личности владельца; сертификат соответствия транспортного средства; полис страхования ответственности перед третьими лицами (ОС); подтверждение уплаты НДС (VAT); подтверждение прохождения техосмотра; документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договор дарения); свидетельство о регистрации в Украине; номерные знаки; техпаспорт (при наличии).

Документы на украинском языке обязательно необходимо перевести на польский.

Суммы гораздо выше. Что нужно знать о штрафах за нарушение правил ПДД в Польше

Незнание правил дорожного движения Польши не освобождает от ответственности и может привести к серьезным последствиям для граждан Украины. В целом и одно из самых главных - штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше в основном гораздо выше, чем в Украине. Если брать наиболее распространенные нарушения ПДД, это может быть:

не пристегнутый ремень безопасности (100 злотых);

превышение скорости (от 50 до 5000 злотых);

перевоз ребенка без детского автокресла (300 злотых);

использование мобильного телефона во время вождения (500 злотых);

неправильная парковка (от 100 до 800 злотых);

проезд на красный сигнал светофора (500 злотых).

Фото: Штрафы за нарушение ПДД в Польше в основном намного выше, чем в Украине (unsplash.com)

Относительно вождения в нетрезвом состоянии, в Польше такие водители делятся на три категории:

0 – 0,19 промилле;

0,2 – 0,5 промилле;

более 0,5 промилле.

Если в крови водителя меньше 0,2 промилле, то наказание не будет вовсе. В случае если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:

штрафа от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней; запреты на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет; списание 10 штрафных баллов.

Если в крови водителя более 0,5 промилле алкоголя, то грозит уголовная ответственность и такие наказания:

штраф от 5 тыс до 60 тыс злотых; лишение свободы до 2-х лет; запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Виды штрафов в Польше тоже делятся условно на три вида. Но в зависимости от вида штрафа на его оплату дается разный временной промежуток:

Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Чаще такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда местные службы имеют терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных денег.

Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней.

Штраф кредитованный (Mandat kredytowany). Он может быть выписан как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа также составляет 7 дней.

Что касается вопроса, как проверить свои штрафы ПДД в Польше, то это можно сделать так же, как и в Украине, в режиме онлайн. Для проверки онлайн есть два сервиса:

Штрафы, назначенные через Główny Inspektorat Transportu, можно узнать на сайте; О назначенных штрафных баллах (Punkty Karny) можно узнать на сайте.

Если же нет возможности проверить штрафы онлайн, надо обратиться в местный комиссариат и предоставить удостоверение личности. Вид оплаты штрафа в зависимости от его вида тоже может отличаться:

наличными на месте получения штрафа;

карточкой на месте получения штрафа;

в почтовом отделении;

через интернет-банкинг по реквизитам.

Напомним, мы писали, как ввезти в Украину и растаможить автомобиль из Европы.