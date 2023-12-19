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Без штампа в паспорте. Когда заработает новая система въезда в ЕС

Вторник 19 декабря 2023 13:42
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Без штампа в паспорте. Когда заработает новая система въезда в ЕС Фото: Граница из ЕС (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Новая система въезда в ЕС, которая предусматривает усиленный контроль на границах Шенгенской зоны, может заработать с 6 октября 2024 года. Это касается всех граждан третьих стран.

Путешественникам в Европу придется сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные лица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Схема въезда/выезда из Европейского Союза (Entry/Exit Scheme (EES), запуск которой откладывался много раз, должна заработать 6 октября 2024 года.

Это автоматизированная ИТ-система для регистрации граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ европейских стран. Путешественникам придется сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные лица, что резко увеличивает время прохождения контроля в аэропортах, железнодорожных терминалах и портах.

Дата запуска EES неоднократно откладывалась, поскольку некоторые страны ЕС пытались интегрировать свои пограничные системы с центральной базой данных.

Также стало известно, что Франция попросила отложить внедрение EES до окончания летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже во избежание возможных задержек в период приезда большого количества туристов.

Дату запуска новой системы пограничного контроля подтвердили и в компании Eurotunnel, котрая обеспечивает перевозки по подводному железнодорожному тоннелю между Кале во Франции и Фолкстоном в Англии.

Ожидается, что главным преимуществом EES будет экономия времени. Путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта или другие проездные документы при пересечении внешней границы ЕС. Штамп в паспорте проставляться не будет. Но на практике для предоставления отпечатков пальцев и биометрических данных потребуется дополнительное место и время.

Схема въезда/выезда будет применяться ко всем странам Европейского Союза, кроме Кипра и Ирландии. Ее также принимают страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Следующим шагом должно стать введение онлайн-разрешения ETIAS на путешествия в ЕС для граждан стран, которым разрешен безвизовый въезд, в том числе и украинцам. Его могут запустить спустя примерно 6 месяцев после начала работы EES.

Напомним, мы писали, что некоторые части системы ETIAS заработают в конце 2024 года. Основными причинами задержки называют проблемы соблюдения сроков подрядчиками.

Также мы рассказывали, что новое разрешение на поездку в ЕС не будет гарантировать въезд. Путешественники должны будут соответствовать условиям безвизового режима.

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