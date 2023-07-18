Шквал відмов. Що відбувається з туризмом у Криму після пошкодження мосту

Після атаки 17 липня на Кримському мосту закрили рух автотранспорту. Російські туристи почали масово скасовувати бронювання відпочинку на острові.

Що відбувається з туризмом на півострові на піку сезону, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на російські ЗМІ.

Через пошкодження дорожнього полотна рух автомобілів та автобусів через міст зупинили. Туристи зможуть їхати лише електричками. Для тих, хто не може виїхати додому, чиновники мають намір відкрити пункти тимчасового розміщення.

Водіїв, яким треба вертатися у Росію, направляють через "альтернативний сухопутний маршрут" окупованими територіями уздовж узбережжя Азовського моря. Для проїзду необхідно надати паспорти дорослих, свідоцтва про народження дітей та документи на автомобіль. Найближчими днями такий шлях із Криму мають проїхати близько 20 тисяч туристів.

Тим часом нові туристи до Криму вже не поїдуть. Атака на Кримський міст викликала шквал відмов від путівок, розповів віце-президент Асоціації туроператорів Сергій Ромашкін.

За його словами, велика частина відмов припала на початок тижня, але є також скасування турів на кінець липня та серпень.

"Можливо, ці туристи краще за нас оцінюють терміни відновлення мосту", –припускає експерт.

Потік людей із РФ до Криму становить 25-30 тисяч осіб на добу, з них лише 20% їдуть потягами, зауважує він. Це означає, що непрацюючий міст не дозволить поїхати до Криму близько 100 тисячам туристів на тиждень.

Фото: Дорога у Криму (pixabay.com)

Представники турбізнесу прогнозують: попит на відпочинок знову впаде. Після відновлення руху на мосту готелі робитимуть знижки, щоб залучити частину туристів.

Нагадаємо, ми писали, що готелі та пляжі в Криму порожні на піку сезону.

Також ми розповідали, куди їдуть росіяни замість відпочинку у Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.