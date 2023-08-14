Мінімум від 50 тисяч гривень. Чому сильно подорожчали тури до Європи

Українці, які у серпні задумалися про відпочинок та оздоровлення дітей на морі за кордоном, дивуються сильному подорожчанню турів. Ціни шокують навіть без урахування дороги до аеропортів у сусідніх із Україною країнах.

У чому причина високих цін і як українські туристи можуть заощадити під час планування відпустки, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла фахівець із підбору турів Марина Казакова.

Чому цього року сильно подорожчали тури за кордон

Українці, які вирішили відпочити на морських курортах Європи, дивуються дорожнечі путівок. Наприклад, тиждень у Чорногорії з перельотом із польського аеропорту Жешув або з Кишинева на двох обійдеться від 50 тисяч гривень – в апартаментах чи 3* готелі із харчуванням "сніданок та вечеря". Приблизно на такому рівні й вартість відпочинку у Греції.

"Якщо раніше з бюджетом у 1000 доларів можна було спокійно, із "заплющеними очима", забронювати хоч Туреччину, хоч Чорногорію, авіть бюджетну Хорватію, то зараз ми навіть у роботу не беремо запити, де тисяча доларів, і вони хочуть у серпні на морі. Це нереально. Це хіба що якийсь гостьовий будинок", – описує ситуацію Марина Казакова.

На подорожчання турів впливає багато чинників, пояснює фахівець. Перший – офіційне скасування пандемії. Це означає, що мешканцям усіх країн дозволено мандрувати.

"Тому ті люди, які сиділи "під замком" – австрійці, німці, американці – всі буквально хлинули відпочивати. А якщо попит піднявся, готелі і ресторани швидко підвищили ціни. Хоча теж зробили це не від простого життя", – зазначає експерт.

Фото: Відпочинок дітей на морі (unsplash.com/vidar-nordli-mathisen)

Оскільки в Європі піднялися ціни на енергоносії, готелям стало дорожче опалювати приміщення чи охолоджувати їх кондиціонерами, готувати їжу. Через подорожчання палива підвищилися ціни на продукти.

"Отже, в кафе та ресторанах ціни підвищилися. І виходить, що через ці два фактори – підвищений попит та підйом цін на енергоносії в Європі – подорожчав і відпочинок", – каже Марина Казакова.

Після туристів із інших країн українцям залишаються дорогі путівки

Раніше українці літали на відпочинок із України – окрім чартерних рейсів були й гарні тарифи від "дружніх" готелів. Навіть купуючи тур через українського туроператора, варто враховувати, що компанія переважно співпрацює як посередник із європейськими туроператорами, додає вона.

Наразі українським туристам варто підлаштовуватися під європейські правила відпочинку.

"У європейців є суворо прописаний на півроку-рік наперед план. Вони чітко знають, що в серпні чи в інший час у них буде відпустка. Найнижчі ціни завжди за раннім бронюванням – мінус 30-40% від вартості, яка буде влітку.

Оскільки європейці бронюють тури за раннім бронюванням, то розібрали усі найкращі варіанти "ціна-якість" заздалегідь. А у нас багато людей тільки вчора згадали, що літо минуло, а вони в морі не купалися", – говорить Марина Казакова.

Фото: Пляж в Іспанії влітку 2023 (gettyimages.com)

Українці можуть заощаджувати на відпочинку, якщо також переорієнтуються на раніше бронювання турів. Наприклад, на зимовий сезон варто бронювати готелі вже зараз, каже фахівець.

"Тому що з листопада ви пристойно переплачуватимете. Приклад: зараз величезна кількість готелів на Мальдівах на листопад – зі знижкою в 30-40%. Якщо тур на Мальдіви коштує 4000 доларів, то знижка 40% – це 1600 доларів економії. Але така економія доступна лише тим, хто планує свою відпустку заздалегідь", – зазначає Марина Казакова.

Нагадаємо, ми писали, куди українці їдуть на море цього літа.

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