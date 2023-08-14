Минимум от 50 тысяч гривен. Почему сильно подорожали туры в Европу

Украинцы, которые в августе задумались об отдыхе и оздоровлении детей на море за границей, удивляются сильному подорожанию туров. Цены шокируют даже без учета дороги до аэропортов в соседних с Украиной странах.

В чем причина высоких цен и как украинские туристы могут сэкономить при планировании отпуска, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала специалист по подбору туров Марина Казакова.

Почему в этом году сильно подорожали туры за границу

Украинцы, которые решили отдохнуть на морских курортах Европы, удивляются дороговизне путевок. Например, неделя в Черногории с перелетом из польского аэропорта Жешув или из Кишинева на двоих обойдется от 50 тысяч гривен – в апартаментах или 3* отеле с питанием "завтрак и ужин". Примерно на таком же уровне и стоимость отдыа в Греции.

"Если раньше с бюджетом в 1000 долларов можно было спокойно, с "закрытыми глазами", забронировать хоть Турцию, хоть Черногорию, даже бюджетную Хорватию, то сейчас мы даже в работу не берем запросы, где тысяча долларов, и они хотят в августе на море. Это нереально. Это разве что какой-то гостевой дом", – описывает ситуацию Марина Казакова.

На подорожание туров влияют много факторов, объясняет специалист. Первый – официальная отмена пандемии. Это значит, что жителям всех стран разрешено путешествовать.

"Поэтому те люди, которые сидели "взаперти" – австрийцы, немцы, американцы – все буквально хлынули отдыхать. А раз спрос поднялся, отели и рестораны быстро повысили цены. Хотя тоже сделали это не от простой жизни", – отмечает эксперт.

Фото: Отдых детей на море (unsplash.com/vidar-nordli-mathisen)

Поскольку в Европе поднялись цены на энергоносители, то отелям стало дороже отапливать помещения или охлаждать их кондиционерами, готовить еду. Из-за подорожания топлива повысились также цены на продукты.

"Следовательно, в кафе и ресторанах цены повысились. И получается, что из-за этих двух факторов – повышенный спрос и подъем цен на энергоносители в Европе – подорожал и отдых", – говорит Марина Казакова.

После туристов из других стран украинцам остаются дорогие путевки

Раньше украинцы летали на отдых из Украины – кроме своих чартерных рейсов были и хорошие тарифы от "дружественных" отелей. Даже покупая тур через украинского туроператора, стоит учитывать, что компания преимущественно сотрудничает как посредник с европейскими туроператорами, добавляет она.

Сейчас украинским туристам стоит подстраиваться под европейские правила отдыха.

"У европейцев есть строго прописанный на полгода-год наперед план. Они четко знают, что в августе или другое время у них будет отпуск. Самые дешевые цены всегда по раннему бронированию – минус 30-40% от стоимости, которая будет летом.

Поскольку европейцы бронируют туры по раннему бронированию, то разобрали все лучшие варианты "цена-качество" заранее. А у нас много людей только вчера вспомнили, что лето прошло, а они в море не купались", – говорит Марина Казакова.

Фото: Пляж в Испании летом 2023 года (gettyimages.com)

Украинцы могут экономит на отдыхе, если также переориентируются на ранее бронирование туров. К примеру, на зимний сезон стоит бронировать отели уже сейчас, говорит специалист.

"Потому что с ноября вы будете прилично переплачивать. Пример: сейчас огромное количество отелей на Мальдивах на ноябрь – со скидкой в 30-40%. Если тур на Мальдивы стоит 4000 долларов, то скидка 40% – это 1600 долларов экономии. Но такая экономия доступна только тем, кто планирует свой отпуск заранее", – отмечает Марина Казакова.

Напомним, мы писали, куда украинцы едут на море этим летом.

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