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Що варто знати про безкоштовне житло проекту "Прихисток": поради юриста

Фото: Переселенці у Дрогобичі (УНІАН)
Автор: Ольга Маджумдар

Переселенці в Україні можуть знайти безкоштовне житло через соціальну ініціативу "‎Прихисток". Завдяки цьому проекту дах над головою знайшли понад мільйон українців, а власники житла отримують виплати.

Що треба враховувати при виборі житла та як захистити свої права переселенцям, РБК-Україна розповіла юрист фонду "Право на захист" Катерина Бєлєвцова.

Що треба знати власникам житла

Шукати людей для безкоштовного розміщення у своїй оселі можна через сайт "Прихистка" та подавши заявку до виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної ради. Гроші, які за це отримують власники оселі, можна витрачати на будь-які потреби.

"Компенсація надається власникам житла для покриття витрат, пов’язаних із безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Однак фактично цільове використання отриманих коштів не перевіряється", – пояснює юрист.

У межах програми "Прихисток‎"‎ люди можуть надати переселенцям як спальне місце чи кімнату, так і окреме житло. Грошове відшкодування 30 гривень за кожен людино-день не залежить від умов перебування.

Також українці, які перебувають за кордоном, мають право надавати тимчасове житло переселенцям.

"‎Передбачена можливість подання усіх заяв в електронній формі. Крім того, в такому випадку також можливе вчинення всіх необхідних дій через представника за наявності нотаріально посвідченої довіреності", – звертає увагу Катерина Бєлєвцова.

У такому випадку органи місцевого самоврядування не мають права не прийняти заяву на компенсацію. Але обов'язкова умова – право власності на житлове приміщення.

Фото: Переселенці на Закарпатті (gettyimages.com)

"Перевіряйте якість житла перед заїздом" – поради переселенцям

Переселенцям юристи радять перевіряти якість житла перед тим, як туди заїхати, і просити у власників додаткові фото і відео.

"‎Законодавчі норми, що регулюють рівень якості житла, що надається переселенцям, просто відсутні", – каже юрист.

Варто подбати про додатковий варіант тимчасового розміщення. Законом не встановлені правила виселення внутрішньо переміщених осіб з оселі, де вони мешкають в межах програми "Прихисток".

"‎Власник може виселити людину в будь-який момент, але тоді відповідно втрачає право на компенсацію з того дня, коли внутрішньо переміщена особа виїде. Законодавчі норми, що регулюють розрив відносин, відсутні", – попереджає Катерина Бєлєвцова.

Переселенці можуть ставити запитання щодо реєстрації або проекту "Прихисток" на телеграм-каналі Юридичної допомоги "Право на захист"; на лінії допомоги БФ "Право на захист" (099) / (068) / (093) 50 50 90; або телефонувати на урядову "‎гарячу лінію" 1545.

Нагадаємо, ми писали, куди евакуюватися на зиму за кордоном.

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жилье для переселенцев