Що варто знати про безкоштовне житло проекту "Прихисток": поради юриста
Переселенці в Україні можуть знайти безкоштовне житло через соціальну ініціативу "Прихисток". Завдяки цьому проекту дах над головою знайшли понад мільйон українців, а власники житла отримують виплати.
Що треба враховувати при виборі житла та як захистити свої права переселенцям, РБК-Україна розповіла юрист фонду "Право на захист" Катерина Бєлєвцова.
Що треба знати власникам житла
Шукати людей для безкоштовного розміщення у своїй оселі можна через сайт "Прихистка" та подавши заявку до виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної ради. Гроші, які за це отримують власники оселі, можна витрачати на будь-які потреби.
"Компенсація надається власникам житла для покриття витрат, пов’язаних із безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Однак фактично цільове використання отриманих коштів не перевіряється", – пояснює юрист.
У межах програми "Прихисток" люди можуть надати переселенцям як спальне місце чи кімнату, так і окреме житло. Грошове відшкодування 30 гривень за кожен людино-день не залежить від умов перебування.
Також українці, які перебувають за кордоном, мають право надавати тимчасове житло переселенцям.
"Передбачена можливість подання усіх заяв в електронній формі. Крім того, в такому випадку також можливе вчинення всіх необхідних дій через представника за наявності нотаріально посвідченої довіреності", – звертає увагу Катерина Бєлєвцова.
У такому випадку органи місцевого самоврядування не мають права не прийняти заяву на компенсацію. Але обов'язкова умова – право власності на житлове приміщення.
Фото: Переселенці на Закарпатті (gettyimages.com)
"Перевіряйте якість житла перед заїздом" – поради переселенцям
Переселенцям юристи радять перевіряти якість житла перед тим, як туди заїхати, і просити у власників додаткові фото і відео.
"Законодавчі норми, що регулюють рівень якості житла, що надається переселенцям, просто відсутні", – каже юрист.
Варто подбати про додатковий варіант тимчасового розміщення. Законом не встановлені правила виселення внутрішньо переміщених осіб з оселі, де вони мешкають в межах програми "Прихисток".
"Власник може виселити людину в будь-який момент, але тоді відповідно втрачає право на компенсацію з того дня, коли внутрішньо переміщена особа виїде. Законодавчі норми, що регулюють розрив відносин, відсутні", – попереджає Катерина Бєлєвцова.
Переселенці можуть ставити запитання щодо реєстрації або проекту "Прихисток" на телеграм-каналі Юридичної допомоги "Право на захист"; на лінії допомоги БФ "Право на захист" (099) / (068) / (093) 50 50 90; або телефонувати на урядову "гарячу лінію" 1545.
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