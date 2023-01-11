Что стоит знать о бесплатном жилье проекта "Прихисток": советы юриста

Переселенцы в Украине могут найти бесплатное жилье через социальную инициативу "Прихисток". Благодаря этому проекту крышу над головой нашли более миллиона украинцев, а владельцы жилья получают выплаты.

Что нужно учитывать при выборе жилья и как защитить свои права переселенцам, РБК-Украина рассказала юрист фонда "Право на защиту" Екатерина Белевцова.

Что нужно знать владельцам жилья

Искать людей для бесплатного размещения в своем доме можно через сайт "Прихисток" и подав заявку в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского, районного совета. Деньги, которые за это получают владельцы дома, можно тратить на любые нужды.

"Компенсация предоставляется собственникам жилья для покрытия расходов, связанных с безвозмездным размещением внутренне перемещенных лиц. Однако фактически целевое использование полученных средств не проверяется", –объясняет юрист.

В рамках программы "Убежище" люди могут предоставить переселенцам как спальное место или комнату, так и отдельное жилье. Денежное возмещение 30 гривен за каждый человеко-день не зависит от условий пребывания.

Также находящиеся за границей украинцы имеют право предоставлять временное жилье переселенцам.

"Предусмотрена возможность подачи всех заявлений в электронной форме. Кроме того, в таком случае также возможно совершение всех необходимых действий через представителя при наличии нотариально удостоверенной доверенности", – обращает внимание Екатерина Белевцова.

В таком случае органы местного самоуправления не вправе не принять заявление на компенсацию. Но обязательное условие – право собственности на жилое помещение.

Фото: Переселенцы на Закарпатье (gettyimages.com)

"Проверяйте качество жилья перед заездом" – советы переселенцам

Переселенцам юристы советуют проверять качество жилья перед тем, как туда заехать и просить у владельцев дополнительные фото и видео.

"Законодательные нормы, регулирующие уровень качества жилья, предоставляемого переселенцам, просто отсутствуют", – говорит юрист.

Следует позаботиться о дополнительном варианте временного размещения. Законом не установлены правила выселения внутренне перемещенных лиц из дома, где они проживают в рамках программы "Прихисток".

"Владелец может выселить человека в любой момент, но тогда соответственно теряет право на компенсацию с того дня, когда внутренне перемещенное лицо уедет. Законодательные нормы, регулирующие разрыв отношений, отсутствуют", – предупреждает Екатерина Белевцова.

Переселенцы могут задавать вопросы касательно регистрации или проекта "Прихисток" на телеграмм-канале Юридической помощи "Право на защиту"; на линии помощи БФ "Право на защиту" (099)/(068)/(093) 50 50 90; или звонить на правительственную "горячую линию" 1545.

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