Що треба зробити українцям у Чехії до кінця року: важливі питання

Українським біженцям у Чехії до кінця 2023 року треба владнати деякі питання із документами. Зокрема, йдеться про право на керування автомобілем та отримання соцвиплат.
Що треба зробити українцям у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
У Чехії із 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів із українськими номерами стає обов'язковою. Якщо не оформити реєстрацію транспортного засобу у спеціальному реєстрі до кінця року, це вважатиметься правопорушенням та каратиметься штрафом.
Українцям, які у Чехії отримують пенсії та соцвилати із України, необхідно проходити фізичну ідентифікацію особи. Процедура потрібна, щоб перевірити, чи дійсно людина, якій призначені пенсійні або соціальні виплати від держави, є живою та отримує гроші.
Якщо людина перебуває за межами України, пройти ідентифікацію можна так:
Найближчим часом органи Пенсійного фонду України планують проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відео зв'язку. Тоді необхідно буде показати документи, що посвідчують особу.
Серед важливих для українців у Чехії речей, до яких треба почати підготовку – продовження тимчасового захисту та подача податкової декларації.
Зокрема, реєстрація на продовження тимчасового захисту до 2025 року розпочнеться у січні 2024 року. Процедура буде подібною до минулорічної. Онлайн-реєстрація триватиме до 15 березня 2024 року. Після цього тимчасовий захист продовжиться до 30 вересня 2024 року. Після здійснення онлайн-реєстрації треба буде відвідати відділення OAMP, де вклеять візову наклейку, яка продовжить тимчасовий захист до кінця березня 2025 року.
На початку року у Чехії треба подавати податкову декларацію за минулий рік. Це роблять і наймані працівники, і студенти, і пенсіонери. Треба підготувати довідку про доходи за минулий рік, заповнений формуляр "Daň z příjmů fyzických osob", посвідчення особи. Подати декларацію можна особисто у податковій за місцем проживання або надіслати поштою.
Нагадаємо, ми писали, на скільки днів можна поїхати із Чехії без втрати захисту. Біженці можуть поїхати в Україну на термін, який є вкрай необхідним для вирішення особистих справ.
Також ми розповідали, як влаштувалися українські біженці в Чехії. Через скорочення допомоги дехто почав позичати гроші на їжу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.