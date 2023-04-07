Що робити при втраті паспорта в Німеччині: поради

Мільйони українців опинилися за кордоном через війну. Втрата документів для них може стати додатковим стресом.

Що робити громадянам України у Німеччині, якщо закордонний паспорт загубили або його вкрали, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Алгоритм дій при втраті паспорта в іншій країні

За статистикою, щороку понад 20 тисяч громадян гублять свої документи за кордоном. Щоб їх відновити, треба звернутися до консульства України в країні перебування.

Що треба робити після втрати паспорта в Німеччині:

Звернутися до поліції з письмовою заявою та описом обставин зникнення документа, отримати копію заяви або довідку. Зробити два фото на документи (3х4 см). Звернутися в дипломатичну установу або консульство України в Німеччині:

Берлін – Albrechtstrasse 26, 10117, tel: +49-30-288-87-128;

Гамбург – Mundsburger Damm 1, 22087, tel: +49-40-229-49-810;

Мюнхен – Lessing Strasse, 14, 80336; tel: +49-89-55-27-37-18;

Дюссельдорф – Immermannstraße 50, 40210, tel: +49-211-93-65-42-11;

Франкфурт-на-Майні – 60313, Vilbeler Strasse 29, tel: +49-69-29-72-09-20.

4. Отримати посвідчення особи.

Фото: В консульстві треба надати "внутрішній" паспорт (gettyimages.com)

Які документи замість паспорта можна отримати в дипломатичних установах України

Дипломатичні установи України в Німеччині можуть видати два види посвідчень:

Свідоцтво, яке посвідчує особу та вказує громадянство України. З таким документом можна перебувати на території Німеччини та подати документи на оформлення нового закордонного паспорту. Свідоцтво на повернення додому, яке діє 30 днів. За цей час треба звернутися до паспортного відділу із заявою про оформлення нового паспорту.

За наявності документального підтвердження державними органами факту крадіжки документів і коштів, посвідку можуть видати безкоштовно. Діти до 16 років також звільняються від оплати. У решті випадків консульський збір – від від 30 євро.

Якщо після цього власник знайде втрачений паспорт, його треба упродовж доби здати у найближче посольство чи консульства, де його знищать.

Які документи необхідні для відновлення закордонного паспорту

Для відновлення закордонного паспорту необхідно подати такі документи:

заяву на отримання нового паспорту;

довідку з поліції про викрадення документа;

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

при зміні прізвища – свідоцтво про укладення шлюбу;

квитанцію про сплату консульського збору.

Щоб швидше підтвердити особу, треба мати при собі "внутрішній паспорт" громадянина України та додаток "Дія" на телефоні з необхідними документами, або попередньо зробити їхню копію. У такому випадку консул передає до міграційної служби номер реєстрового запису, далі – перевірка ідентичності та відправка в консульство фото документів людини. Це може зайняти кілька годин.

Якщо будь-які дані закордонного паспорту відсутні, термін можуть продовжити від декількох днів до декількох тижнів.

Оформлення закордонного паспорту в Німеччині на сьогодні можливе у "Паспортному сервісі", який днями відкрився в Берліні.

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