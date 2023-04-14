Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR: поради

Українські біженці в Польщі стикаються із безпідставною ануляцією тимчасового захисту в Польщі. Масові скарги привели навіть до втручання омбудсмена.
Які поради місцеві чиновники дають українцям, якщо статус UKR виявиться скасованим, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.
Про втрату тимчасового захисту біженці зазвичай дізнаються випадково. Нерідко при зупинці виплат, наприклад, 500 злотих на місяць на дитину. Хоча умовою ануляції цього статусу є відсутність на території Польщі понад 30 днів, інколи діти взагалі не залишали країну.
На необгрунтоване позбавлення статусу UKR українці стали масово скаржитися в цьому році. У березні польський омбудсмен звернув увагу на проблему. Заява поки чекає реакції від Уповноваженого уряду в справах воєнних біженців з України. На даний час конкретних рішень щодо плутанини в документах з PESEL UKR поки немає.
Фото: Реєстрація в Польщі (gettyimages.com)
Управління, які займаються реєстрацією PESEL UKR, підготували такі рекомендації для біженців із України:
Крім того, Прикордонна служба Польщі рекомендує громадянам України, які повертаються до Польщі, повідомити прикордонникам під час проходження паспортного контролю про в’їзд до Польщі у зв’язку з користуванням тимчасовим захистом та кожного разу пред’являти електронний документ diia.pl. Це стосується і випадків, коли людина їде на роботу в Польщі або з іншою метою, але при цьому користуватиметься тимчасовим захистом у Польщі.
Якщо ZUS відмовляється виплачувати допомогу на дитину, це може бути оскаржене у керівника ZUS упродовж 14 днів із моменту вручення рішення. Рішення керівника ZUS також може бути оскаржене – у воєводському адміністративному суді впродовж 30 днів із моменту отримання рішення.
Фото: Зупинку виплат можна оскаржувати (facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu)
Перевірити статус UKR українці можуть на сайті gov.pl. Там існує розділ Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL. Зайти можна за допомогою довіреного профілю або облікового запису в банку. Звернути увагу потрібно на пункт Status cudzoziemca. Якщо напроти нього стоїть прочерк – статус UKR дійсний. Якщо замість прочерку щось інше – потрібно звертатися до ужонду.
Нагадаємо, ми писали, чим відрізняється тимчасовий захист і посвідка на проживання у Польщі.
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