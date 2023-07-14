Що робити біженцям у Польщі при втраті статусу UKR: рекомендації чиновників

Частина українських біженців у Польщі стикаються із ануляцією статусу тимчасового захисту. У зв'язку із цим вони втрачають щомісячні виплати на дітей у 500 злотих та інші пільги.

Що робити українцям у випадку безпідставного скасування статусу UKR, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Втрата тимчасового захисту у Польщі: із чим пов'язана проблема

За змінами до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, які ухвалили у 2023 році, доступ до інформації Прикордонної служби про історію перетину кордону біженцями з України (про дату кожного в’їзду та виїзду з Польщі) отримують ZUS (Управління соціального страхування) та інші муніципальні установи. Такі зміни запровадили, щоб запобігти випадкам незаконного отримання виплат, коли біженці вже виїхали з країни.

Українці із тимчасовим захистом мають право виїхати з Польщі не більше, ніж на 30 днів без втрати статусу. Але траплялося, що дитина втрачала статус UKR, навіть не виїжджаючи із Польщі.

Нерідко ануляція відбувається і без відома біженців. Про втрату пільг українці дізнаються, коли перестають отримувати виплати або їм відмовляють у безкоштовному медичному обслуговуванні.

Фото: Біженці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

Що радять робити польські чиновники

Масові скарги українців на ануляції статусу UKR спонукали польського омбудмена двічі звернутися до уряду, щоб урегулювати процедури, пов'язані з наданням та скасуванням захисту.

Тим часом управління, які займаються реєстрацією PESEL UKR, підготували такі рекомендації для українців:

під час перетину кордону Польщі та України щоразу слід вимагати від польської Прикордонної служби підтвердження перетину кордону в проїзних документах(закордонних паспортах);

після повернення до Польщі перевіряти у державних реєстрах, чи зазначений правильний статус;

якщо виникають сумніви, особисто зв’язуватися з управлінням гміни і надавати документи, які підтверджують перетин кордону.

Також Прикордонна служба рекомендує громадянам України, які повертаються до Польщі, повідомляти під час проходження паспортного контролю про в’їзд до Польщі у зв’язку з користуванням тимчасовим захистом та щоразу пред’являти електронний документ diia.pl.

Якщо ZUS відмовляється виплачувати допомогу попри докази, що дитина має статус UKR, це можна оскаржити у керівника установи упродовж 14 днів із моменту вручення рішення. Рішення керівника ZUS може бути оскаржене у Воєводському адміністративному суді впродовж 30 днів.

Фото: Робота ZUS у Польщі (facebook.com/Arodowiskowy-Dom-Samopomoc)

Як самостійно перевірити статус UKR

Українці, які хочуть переконатися, що їхній статус не анульовний, можуть перевіри це на сайті gov.pl у розділі "Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL".

Кнопка перенаправляє для входу – там можна вказати дані довіреного профілю або облікового запису в банку.

Після входу в систему потрібно підписати згоду цифровим підписом. Після цього відкриється вікно з даними користувача в реєстрі PESEL.

Слід звернути увагу на пункт "Status cudzoziemca". Якщо напроти нього стоїть прочерк – зі статусом UKR все добре. Якщо замість прочерку щось інше – потрібно звертатися до уженду (місцевого управління).

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