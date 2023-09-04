За що у Німеччині соцслужби можуть забрати дітей: випадок українки

У біженки із України у Німеччині соціальні служби забрали дитину. Право на опіку їй довелося відстоювати у суді. Подібних випадків чимало.

На яких підставах у біженців можуть вилучити дитину, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на DW.

Дитину забрали за намір повернутися в Україну

В української біженки Ірини (ім'я змінене) у Німеччині соціальні служби забрали семирічну доньку. Зустрічатися їм дозволяли лише під наглядом керівника дитячого притулку та перекладача. Туди дитину направила державна структура Jugentamt, яка займається допомогою родинам.

Мати дівчинки зверталася до цієї організації за різною допомогою: щодо переселення з готелю, пошуку садочка, перекладача, курсів.

За її словами, дитина відвідувала дитсадок упродовж місяця, а потім її "вигнали" за неслухняність. Сама дівчинка сказала, що її ображали. Потім у школі дитину тричі відстороняли від навчання "за погану поведінку", а згодом їх перевели у навчальний заклад для особливих дітей.

Під час літніх канікул жінка попросила Jugentamt відправити дитину у дитячий табір. Але виявилося, що дівчинку направили у дитячий центр, де про дитину мають піклуватися працівники, але матері її не повернуть якийсь час. Тоді жінка заявила, що забирає доньку в Україну.

Фото: Біженці у школі в Німеччині (gettyimages.com)

Намір жінки повернутися в країн, де триває війна, в Jugentamt визнали небезпекою для дитину і справу передали до суду. Там попросили частково позбавити жінку батьківських прав.

"Вони приїхали в країну, де намагалися отримати безпеку і на цій підставі отримали тимчасовий прихисток. І якщо хочуть повертатися назад, то це буде трактуватися як повернення в небезпеку, що порушує права та інтереси дитини на безпеку, життя і здоров'я", – пояснила зазначає Дар'я Касьянова із Української мережі за права дитини.

Втім, після суду доньку Ірині повернули. Вона зобов'язалася піклуватися про добробут дитини. Згодом жінка повідомила: вона по повернулася в Україну назавжди.

Із яких причин можуть вилучити дитину та куди звертатися

Є багато причин, чому інституція із захисту прав дітей може зацікавитися родиною.

"Вони це роблять превентивно. Якщо є хоч одна підозра, дитину забирають", – зазначила Дар'я Касьянова.

Приводом для звернення може бути крик із сусідської квартири, дитячий плач, подряпини чи синці на обличчі дитини або невідвідування школи.

Повернення в Україну у справі Ірини є не єдиною причиною вилучення дитини. У матеріалах зазначено, що у жінки були ознаки психологічного відхилення та стрес, а дитина демонструвала дивну поведінку і потребувала особливого досвіду.

У випадку, коли дитину вже вилучили, експерт радить звертатися у Національну соціальну сервісну службу України (nssu.gov.ua), Офіс омбудсмана і Офіс уповноваженого із захисту прав дитини. Вони включають механізми співпраці із міністерствами у Німеччині та з консульствами, щоб вирішити ситуацію та допомогти батьками повернути своїх дітей.

Нагадаємо, ми писали, як орендувати житло в Німеччині біженцям із України.