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За что в Германии соцслужбы могут забрать детей: случай украинки

Понедельник 04 сентября 2023 15:21
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За что в Германии соцслужбы могут забрать детей: случай украинки Фото: Беженцы с детьми в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У беженки из Украины в Германии социальные службы забрали ребенка. Право на опеку ей пришлось отстаивать в суде. Подобных случаев немало.

На каких основаниях у беженцев могут изъять ребенка, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на DW.

Ребенка забрали за намерение вернуться в Украину

У украинской беженки Ирины (имя изменено) в Германии социальные службы забрали семилетнюю дочь. Встречаться им разрешали только под наблюдением руководителя детского приюта и переводчика. Туда ребенка направила государственная структура Jugentamt, занимающаяся помощью семьям.

Мать девочки обращалась в эту организацию за разной помощью: по переселению из отеля, поиску садика, переводчика, курсов.

По ее словам, ребенок посещал детсад в течение месяца, а затем его "выгнали" за непослушание. Сама девочка сказала, что ее обижали. Затем в школе ребенка трижды отстраняли от обучения "за плохое поведение", а затем перевели в учебное заведение для особых детей.

Во время летних каникул женщина попросила Jugentamt отправить ребенка в детский лагерь. Но оказалось, что девочку направили в детский центр, где о ребенке должны заботиться работники. Тогда женщина заявила, что забирает дочь в Украину.

За что в Германии соцслужбы могут забрать детей: случай украинкиФото: Беженцы в школе в Германии (gettyimages.com)

Намерение женщины вернуться в страну, где продолжается война, в Jugentamt признали опасностью для ребенка и дело передали в суд. Там попросили частично лишить женщину родительских прав.

"Они приехали в страну, где пытались получить безопасность и на этом основании получили временное убежище. И если хотят возвращаться назад, то это будет трактоваться как возвращение в опасность, нарушающее права и интересы ребенка на безопасность, жизнь и здоровье", – объяснила Дарья Касьянова из Украинской сети за права ребенка.

Однако после суда дочь Ирине вернули. Она обязалась заботиться о благополучии ребенка. Впоследствии женщина сообщила: она вернулась в Украину навсегда.

По каким причинам могут изъять ребенка и куда обращаться

Есть много причин, почему институт по защите прав детей может заинтересоваться семьей.

"Они это делают превентивно. Если есть хоть одно подозрение, ребенка забирают", – отметила Дарья Касьянова.

Поводом для обращения может быть крик из соседской квартиры, детский плач, царапины или синяки на лице ребенка или непосещение школы.

Возвращение в Украину по делу Ирины является не единственной причиной изъятия ребенка. В материалах отмечено, что у женщины были признаки психологического отклонения и стресс, а ребенок демонстрировал странное поведение и требовал особого опыта.

В случае, когда ребенка уже изъяли, эксперт советует обращаться в Национальную социальную сервисную службу Украины (nssu.gov.ua), Офис омбудсмана и Офис уполномоченного по защите прав ребенка. Они включают механизмы сотрудничества с министерствами в Германии и консульствами, чтобы разрешить ситуацию и помочь родителям вернуть своих детей.

Напомним, мы писали, как арендовать жилье в Германии беженцам из Украины.

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