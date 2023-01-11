Що можна ввозити в Україну без декларування: правила на кордоні

В Україну під час війни продовжують приїжджати іноземці, також чимало наших громадян повертаються в країну з-за кордону.
При перетині кордону діють митні правила, які регулюють, що можна ввозити з собою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.
Предмети можна ввозити в Україну через зелений і червоний митні коридори. Правила поширюються на наших громадян та іноземців.
У першому випадку йдеться про речі, які не підлягають митному оподаткуванню, тому їх не треба декларувати.
Люди, які проходять або проїжджають через зелений коридор, звільняються від подання письмової митної декларації.
За таким принципом можна ввозити:
Через червоний коридор можна перевозити речі, які необхідно декларувати:
За ці товари треба буде сплатити податки, які нараховуються із розрахунку їхньої вартості. Для цього треба пред'явити на митному контролі товарні чеки, цінники та інші наявні документи.
Якщо такі документи відсутні, митники визначитимуть митну вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари.
У митній декларації треба вказувати точні відомості про наявні товари, їхню кількість і назви.
Нагадаємо, ми писали, кому з чоловіків зараз можна виїжджати за кордон.