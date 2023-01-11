Что можно ввозить в Украину без декларирования: правила на границе

В Украину во время войны продолжают приезжать иностранцы, также многие наши граждане возвращаются в страну из-за границы.
При пересечении границы действуют таможенные правила, регулирующие, что можно ввозить с собой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.
Предметы можно ввозить в Украину через зеленый и красный таможенные коридоры. Правила распространяются на наших граждан и иностранцев.
В первом случае речь идет о вещах, не подлежащих таможенному налогообложению, поэтому их не нужно декларировать.
Люди, проходящие или проезжающие через зеленый коридор, освобождаются от подачи письменной таможенной декларации.
По такому принципу можно ввозить:
Через красный коридор можно перевозить вещи, которые необходимо декларировать:
За эти товары нужно будет уплатить налоги, начисляемые из расчета их стоимости. Для этого нужно предъявить на таможенном контроле товарные чеки, ценники и другие имеющиеся документы.
Если такие документы отсутствуют, таможенники будут определить таможенную стоимость товаров на основании цен на идентичные или подобные товары.
В таможенной декларации следует указывать точные сведения об имеющихся товарах, их количестве и названиях.
Напомним, мы писали, кому из мужчин сейчас можно уезжать за границу.