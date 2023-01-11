Что можно ввозить в Украину без декларирования: правила на границе

В Украину во время войны продолжают приезжать иностранцы, также многие наши граждане возвращаются в страну из-за границы.

При пересечении границы действуют таможенные правила, регулирующие, что можно ввозить с собой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Что можно ввозить без декларирования

Предметы можно ввозить в Украину через зеленый и красный таможенные коридоры. Правила распространяются на наших граждан и иностранцев.

В первом случае речь идет о вещах, не подлежащих таможенному налогообложению, поэтому их не нужно декларировать.

Люди, проходящие или проезжающие через зеленый коридор, освобождаются от подачи письменной таможенной декларации.

По такому принципу можно ввозить:

личные вещи;

товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг;

продукты питания не для продажи стоимостью до 200 евро;

наличные в гривне и иностранной валюте на общую сумму до 10 тысяч евро;

лекарства – не более 5 упаковок каждого препарата на человека.

Фото: Возвращение из-за границы (gettyimages.com)

Правила пересечения границы через красный таможенный коридор

Через красный коридор можно перевозить вещи, которые необходимо декларировать:

товары, требующие разрешительных документов;

валютные и культурные ценности;

ценные бумаги и платежные документы;

лекарства, содержащие наркотические, психотропные вещества или прекурсоры;

товары стоимостью от 500 евро и весом более 50 кг.

За эти товары нужно будет уплатить налоги, начисляемые из расчета их стоимости. Для этого нужно предъявить на таможенном контроле товарные чеки, ценники и другие имеющиеся документы.

Если такие документы отсутствуют, таможенники будут определить таможенную стоимость товаров на основании цен на идентичные или подобные товары.

В таможенной декларации следует указывать точные сведения об имеющихся товарах, их количестве и названиях.

Напомним, мы писали, кому из мужчин сейчас можно уезжать за границу.