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Что можно ввозить в Украину без декларирования: правила на границе

Фото: Граница Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украину во время войны продолжают приезжать иностранцы, также многие наши граждане возвращаются в страну из-за границы.

При пересечении границы действуют таможенные правила, регулирующие, что можно ввозить с собой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Что можно ввозить без декларирования

Предметы можно ввозить в Украину через зеленый и красный таможенные коридоры. Правила распространяются на наших граждан и иностранцев.

В первом случае речь идет о вещах, не подлежащих таможенному налогообложению, поэтому их не нужно декларировать.

Люди, проходящие или проезжающие через зеленый коридор, освобождаются от подачи письменной таможенной декларации.

По такому принципу можно ввозить:

  • личные вещи;
  • товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг;
  • продукты питания не для продажи стоимостью до 200 евро;
  • наличные в гривне и иностранной валюте на общую сумму до 10 тысяч евро;
  • лекарства – не более 5 упаковок каждого препарата на человека.

Фото: Возвращение из-за границы (gettyimages.com)

Правила пересечения границы через красный таможенный коридор

Через красный коридор можно перевозить вещи, которые необходимо декларировать:

  • товары, требующие разрешительных документов;
  • валютные и культурные ценности;
  • ценные бумаги и платежные документы;
  • лекарства, содержащие наркотические, психотропные вещества или прекурсоры;
  • товары стоимостью от 500 евро и весом более 50 кг.

За эти товары нужно будет уплатить налоги, начисляемые из расчета их стоимости. Для этого нужно предъявить на таможенном контроле товарные чеки, ценники и другие имеющиеся документы.

Если такие документы отсутствуют, таможенники будут определить таможенную стоимость товаров на основании цен на идентичные или подобные товары.

В таможенной декларации следует указывать точные сведения об имеющихся товарах, их количестве и названиях.

Напомним, мы писали, кому из мужчин сейчас можно уезжать за границу.

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Государственная таможенная службаГраница с Украиной