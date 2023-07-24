64 нові пожежі. Вогонь охопив вже п'ять регіонів Греції: яка там ситуація

Фото: Евакуація туристів на Родосі у Греції (gettyimages.com)

У неділю в Греції виникли 64 нові пожежі, загалом пожежні сили ліквідували 82 осередки займань. Вночі пожежники боролися з вогнем в Агіосі, Корфу, Карістосі, Родосі та Ілікісі.

Високий рівень пожежної небезпеки оголошений у 13 регіонах країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на kathimerini.gr.

Яка ситуація в регіонах Греції на понеділок

На Родосі вогонь перемістився на схід, у бік Малони і Массарі, але не несе загрози населеним пунктам. Там продовжують працювати сотні пожежників та волонтерів.

На Корфу намагаються зупинити пожежу, яка спалахнула у неділю в районі Перітії на півночі острова. Там горить ліс і пасовища. Влада виявила ознаки підпалу в трьох різних місцях на схилах гори Пантократор.

З міркувань безпеки жителів і туристів вивезли з районів поблизу вогню та розмістили на стадіоні та в муніципальному театрі Корфу. Евакуювали жителів 17 населених пунктів. Також вивезли людей із пляжу Нісакі на острові Корфу.

Згідно з повідомленнями, якщо сьогодні пожежу візьмуть під контроль, жителі та туристи повернуться у свої будинки та готелі.

Фото: Берег на Родосі після пожежі (gettyimages.com)

В районі Дервенакія в Егіалії сильну пожежу намагаються тушити 35 машин пожежних служб, два спецлітаки та гелікоптери.

Три вогнища пожеж спалахнули вчора опівдні в лісовій зоні міста Карістос на острові Евія. Евакуйовані 5 населених пунктів. До гасіння залучені сухопутні війська.

У центральній Греції – в Йілікі, Беотія – пожежа ще поширюється на південь.

Надзвичайний ризик пожеж оголосили у 5 регіонах

У Міністерстві кліматичних криз і цивільного захисту (civilprotection.gov.gr) прогнозують, що надзвичайний ризик пожежі (категорія ризику 5) буде в понеділок у 5 регіонах країни, тоді як дуже високий ризик пожежі (категорія ризику 4) – у 8 регіонах.

Фото: Лісова пожежа у Греції (gettyimages.com)

Зокрема, надзвичайно високий ризик пожежі сьогодні у таких регіонах:

Аттика;

Центральна Греція (Беотія, Евія);

Пелопоннес (Арголіда, Коринфія, Мессінія);

Західна Греція (Ілія);

Південно-Егейському регіоні (Родос).

Ризик виникнення пожежі (категорія ризику 4) існує в таких областях:

Північного Егейського моря (Хіос, Самос Ікарія);

Південного Егейського моря (Карпатос, Калімнос, Кос);

Фессалія (Лариса, Магнезія);

Крит;

Пелопоннес (Аркадія, Лаконія);

Іонічніх островів (Кефалонія, Закінф);

Західної Греції (Етолоакарнанія, Ахайя);

Центральної Греції (Фтіотіда, Фокіда).

На грецькому острові Родос через лісові пожежі призупинена робота багатьох готелів. Близько 19 тисяч туристів перевезли у безпечніші місця, заплановано 14 евакуаційних авіарейсів.

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