64 нові пожежі. Вогонь охопив вже п'ять регіонів Греції: яка там ситуація
У неділю в Греції виникли 64 нові пожежі, загалом пожежні сили ліквідували 82 осередки займань. Вночі пожежники боролися з вогнем в Агіосі, Корфу, Карістосі, Родосі та Ілікісі.
Високий рівень пожежної небезпеки оголошений у 13 регіонах країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на kathimerini.gr.
Яка ситуація в регіонах Греції на понеділок
На Родосі вогонь перемістився на схід, у бік Малони і Массарі, але не несе загрози населеним пунктам. Там продовжують працювати сотні пожежників та волонтерів.
На Корфу намагаються зупинити пожежу, яка спалахнула у неділю в районі Перітії на півночі острова. Там горить ліс і пасовища. Влада виявила ознаки підпалу в трьох різних місцях на схилах гори Пантократор.
З міркувань безпеки жителів і туристів вивезли з районів поблизу вогню та розмістили на стадіоні та в муніципальному театрі Корфу. Евакуювали жителів 17 населених пунктів. Також вивезли людей із пляжу Нісакі на острові Корфу.
Згідно з повідомленнями, якщо сьогодні пожежу візьмуть під контроль, жителі та туристи повернуться у свої будинки та готелі.
Фото: Берег на Родосі після пожежі (gettyimages.com)
В районі Дервенакія в Егіалії сильну пожежу намагаються тушити 35 машин пожежних служб, два спецлітаки та гелікоптери.
Три вогнища пожеж спалахнули вчора опівдні в лісовій зоні міста Карістос на острові Евія. Евакуйовані 5 населених пунктів. До гасіння залучені сухопутні війська.
У центральній Греції – в Йілікі, Беотія – пожежа ще поширюється на південь.
Надзвичайний ризик пожеж оголосили у 5 регіонах
У Міністерстві кліматичних криз і цивільного захисту (civilprotection.gov.gr) прогнозують, що надзвичайний ризик пожежі (категорія ризику 5) буде в понеділок у 5 регіонах країни, тоді як дуже високий ризик пожежі (категорія ризику 4) – у 8 регіонах.
Фото: Лісова пожежа у Греції (gettyimages.com)
Зокрема, надзвичайно високий ризик пожежі сьогодні у таких регіонах:
- Аттика;
- Центральна Греція (Беотія, Евія);
- Пелопоннес (Арголіда, Коринфія, Мессінія);
- Західна Греція (Ілія);
- Південно-Егейському регіоні (Родос).
Ризик виникнення пожежі (категорія ризику 4) існує в таких областях:
- Північного Егейського моря (Хіос, Самос Ікарія);
- Південного Егейського моря (Карпатос, Калімнос, Кос);
- Фессалія (Лариса, Магнезія);
- Крит;
- Пелопоннес (Аркадія, Лаконія);
- Іонічніх островів (Кефалонія, Закінф);
- Західної Греції (Етолоакарнанія, Ахайя);
- Центральної Греції (Фтіотіда, Фокіда).
На грецькому острові Родос через лісові пожежі призупинена робота багатьох готелів. Близько 19 тисяч туристів перевезли у безпечніші місця, заплановано 14 евакуаційних авіарейсів.
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