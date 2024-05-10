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У ще одній країні ЄС зменшується кількість українських біженців: деталі

Фото: Українські біженці в Естонії (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

В Естонії залишаються все менше українських біженців. Таку тенденцію останні шість місяців відзначають у Департаменті поліції та прикордонної охорони країни.

Зменшився й потік людей, які приїжджають до Естонії, щоб отримати тимчасовий захист, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, з початку війни до Естонії прибули майже 160 тисяч українських біженців, з них 70 000 поїхали до інших країн, тоді як 90 тисяч мали намір залишитися. Зараз в Естонії тимчасовим захистом користується третина з них – майже 31 тис. людей з України.

"Цього року їх кількість зменшилася порівняно з часом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії і хочуть отримати тут захист, теж поменшала", – розповіли у відомстві.

Частина українських біженців повернулися до України або переїхали до інших країн. Дехто приїжджає до Естонії повторно.

"Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, але ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист і посвідку на проживання та переїхали до інших країн, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є такі, хто повернулися до Естонії і попросили про дозвіл на проживання. Коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", – пояснили у департаменті.

Зазначається, що кількість біженців, які повертаються до Естонії, невелике.

Нагадаємо, ми писали, що українці масово виїжджають із кількох країн ЄС. Значний відтік українських біженців з Естонії фіксували у лютому.

Також ми розповідали, що за два роки війни понад половина українських біженців у Естонії вийшли на роботу, а звернень за соціальною допомогою стало удвічі менше

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Естонія