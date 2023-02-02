Ще одне правило. Як українцям виїжджати з Польщі без втрати тимчасового захисту

Українські біженці можуть виїжджати із Польщі без втрати тимчасового захисту на період не більше 30 днів. За довшу відсутність статус анулюють.

Днями додалося нове правило – без пред'явлення на кордоні електронного документу в Diia.pl українці можуть втратити PESEL UKR і при виїзді до 30 днів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Електронний документ Diia.pl треба пред'являти щоразу

"Громадяни України, які повертаються до Польщі, повинні під час проходження паспортного контролю повідомити співробітників Прикордонної Варти (Страж Граничної) про в’їзд у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та щоразу пред’являти електронний документ Diia.pl", – попереджають в Держприкордонслужбі України.

Іноземець, який виїжджав на термін, менший за 30 днів, має говорити польським прикордонникам про в'їзд для тимчасового захисту, щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR. Це нове правило стосується і тих громадян, які їдуть на роботу в Польщу чи з іншою метою, але планують користуватися захистом.

Якщо на паспортному контролі при поверненні в Польщу не сказати про тимчасовий захист або не показати в телефоні електронний документу Diia.pl, дані біженця можуть не включити до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов'язаний із численними пільгами і виплатами.

Фото: Перевірка документів на польському кордоні (twitter.com/Straz_Graniczna)

Як отримати документи в Diia.pl

Документ Diia.pl доступний в мобільному додатку mObywatel. Завантаживши цю програму на смартфон, слід вибрати опцію "Dodaj Diia.pl" ("Додати Дія пл"). Потім слід вказати логін і пароль до довіреного профілю (profilu zaufanego), який оформлюють разом із ідентифікаційним номером PESEL UKR. Після цього треба буде ввести код із SMS, яке прийде на телефон для підтвердження. За якийсь час в додатку з'явиться електронний документ українського біженця в Польщі – Diia.pl.

Маючи електронний документ в додатку у смартфоні, його можна показати прикордоннику і вїхати на територію Польщі.

Варто зауважити, що документ в додатку Diia.pl дає право українцям мандрувати країнами Шенгенської угоди.

Для дітей такий документ можна отримати із 13 років. При перетині кордону Польщі для молодших дітей треба буде показувати паспорт або свідоцтво про народження (з яким був перший перетин кордону) та номер PESEL.

Нагадаємо, ми писали, чи можна українцям їхати працювати в Європу без тимчасового захисту.