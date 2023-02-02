Еще одно правило. Как украинцам выезжать из Польши без потери временной защиты

Украинские беженцы могут выезжать из Польши без потери временной защиты на период не более 30 дней. За более длительное отсутствие статус аннулируют.

На днях добавилось новое правило – без предъявления на границе электронного документа в Diia.pl украинцы могут потерять PESEL UKR и при выезде до 30 дней, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Электронный документ Diia.pl нужно предъявлять каждый раз

"Граждане Украины, которые возвращаются в Польшу, должны во время прохождения паспортного контроля уведомить сотрудников Пограничной Стражи (Страж Граничной) о въезде в связи с использованием права на временную защиту и каждый раз предъявлять электронный документ Diia.pl", – предупреждают в Госпогранслужбе Украины.

Иностранец, который выезжал на срок менее 30 дней, должен говорить польским пограничникам о въезде для временной защиты, чтобы избежать потери статуса PESEL UKR. Это новое правило касается и тех граждан, которые едут на работу в Польшу или в других целях, но планируют пользоваться защитой.

Если на паспортном контроле при возвращении в Польшу не сказать о временной защите или не показать в телефоне электронный документ Diia.pl, данные беженца могут не включить в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и который связан с многочисленными льготами и выплатами.

Фото: Проверка документов на польськой границе (twitter.com/Straz_Graniczna)

Как получить документы в Diia.pl

Документ Diia.pl доступен в мобильном приложении mObywatel. Загрузив это приложение на смартфон, следует выбрать опцию "Dodaj Diia.pl" ("Добавить Дія пл"). Затем следует указать логин и пароль доверенного профиля (profilu zaufanego), который оформляют вместе с идентификационным номером PESEL UKR. После этого нужно будет ввести код из SMS, который придет на телефон для подтверждения. Через некоторое время в приложении появится электронный документ украинского беженца в Польше – Diia.pl.

Имея электронный документ в приложении в смартфоне, его можно показать пограничнику и въехать на территорию Польши.

Следует заметить, что документ в приложении Diia.pl дает право украинцам путешествовать по странам Шенгенского соглашения.

Для детей такой документ можно получить с 13-ти лет. При пересечении границы Польши для младших детей нужно будет показывать паспорт или свидетельство о рождении (с которым было первое пересечение границы) и номер PESEL.

Напомним, мы писали, можно ли украинцам ехать работать в Европу без временной защиты.