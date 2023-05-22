Ще одна країна ЄС запроваджує реєстрацію українських автомобілів: деталі

Із 22 травня українські біженців в Італії повинні зареєструвати свої автомобілі. Щоб мати керувати своїми транспортними засобами через рік в цій країні, треба отримати тимчасові номерні знаки.
Які правила діятимуть для українців, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на news.italy24.press.
Загальні правила для власників автомобілів із реєстрацією поза ЄС такі:
Для тих, хто проживає постійно у країні:
Згідно з цих правил, через рік перебування в Італії українці не можуть користуватися автомобілями з українськими номерами.
Мінтранс Італії у постанові від 12 травня 2023 року урегулював реєстрацію автомобілів українських біженців. Це тимчасове рішення для українців на час дії тимчасового захисту.
Із 22 травня власники автомобілів з українськими номерами можуть отримати спеціальні номерні знаки (EE). Вони можуть бути випущені за умови:
Це означає, до документи, які дають дозвіл на проживання у зв'язку із тимчасовим захистом, завжди мають бути із водієм в автомобілі. Номери чинні, поки діє тимчасовий захист.
Кожен біженець може подати заяву і отримати номер ЕЕ тільки для одного автомобіля, зареєстрованого на його ім'я. Це можуть бути легкові автомобілі та мотоцикли.
Заяву про видачу номерів необхідно подати до автоінспекції, що відповідає за даний регіон. Якщо заява подається безпосередньо від заінтересованої особи на стійці DMV, необхідно пред'явити оригінали:
Ті ж документи мають бути пред'явлені під час видачі номерного знака EE та відповідного посвідчення.
Заявку на видачу номерних знаків EE також можна подати через уповноважену особу або через агентство автопрактики.
При цьому переклад документів не потрібен. Натомість потрібно лише складання консульством України в Італії форми, в якій зазначаються особисті дані заявника та технічні дані транспортного засобу.
До слова, Італія надала тимчасовий захист понад 175 тисячам українських втікачів від війни.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії схвалили закон про реєстр українських автомобілів.
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