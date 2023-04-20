У Чехії схвалили закон про реєстр українських автомобілів: дата нововведення

Депутати нижньої палати парламенту Чехії проголосували за урядову поправку про реєстр українських автомобілів, які належать біженцям.

Із січня 2024 року українські водії не зможуть їздити без реєстрації автомобіля в цій країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Реєстрацію автомобілів, якими керують українці з тимчасовим захистом хочуть запровадити, щоб контролювати технічний стан транспортних засобів та мати можливість карати штрафами у разі порушень. Законопроект ще передадуть на розгляд сенаторам.

У Чехії перебувають 38 тисяч українських автомобілів, з них 4 тисячі не застраховані.

"Якщо незастрахований український автомобіль завдасть збитків у Чехії, ми відшкодуємо їх потерпілій стороні і не вимагатимемо відшкодування від українських автомобілістів. Ця допомога дійсна протягом 6 місяців після виїзду з території України", – пояснив Владімір Крейзар з Чеської канцелярії страховиків.

Після закінчення цього терміну страхова стягне гроші з незастрахованого винуватця.

З початку березня 2022 року в Чехії сталося 173 аварії за участю українських автомобілів. Реєстр Реєстр користувачів транспортних засобів з українськими номерними знаками допоможе штрафувати за порушення правил, виявлене автоматизованим пристроєм: перевищення швидкості, несанкціонована зупинка чи паркування.

Фото: Автомобілі у Чехії (pixabay.com)

Реєструвати українські транспортні засоби у Чехії почнуть із жовтня 2023 року почнуть. Це можна буде зробити до кінця року. Українці, які отримають у Чехії тимчасовий захист або візу з метою толерантності, на реєстрацію автомобіля матимуть 7 днів. Такий реєстр не буде об’єднаним із офіційним реєстром України.

Нагадаємо, ми писали, як отримати тимчасовий захист у Чехії.

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