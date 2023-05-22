Ще одна країна ЄС запроваджує реєстрацію українських автомобілів: деталі

Із 22 травня українські біженців в Італії повинні зареєструвати свої автомобілі. Щоб мати керувати своїми транспортними засобами через рік в цій країні, треба отримати тимчасові номерні знаки.

Які правила діятимуть для українців, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на news.italy24.press.

Нові положення для українських біженців у 2023 році

Загальні правила для власників автомобілів із реєстрацією поза ЄС такі:

вільне використання автомобілів з іноземними номерами упродовж року – якщо людина не проживає постійно в Італії;

Для тих, хто проживає постійно у країні:

націоналізувати упродовж 3 місяців після отримання посвідки на проживання, якщо автомобіль відповідає місцевим нормам;

зареєструвати в Реєстрі іноземних транспортних засобів (REVE), якщо автомобіль знаходиться в країні понад 30 днів.

Згідно з цих правил, через рік перебування в Італії українці не можуть користуватися автомобілями з українськими номерами.

Мінтранс Італії у постанові від 12 травня 2023 року урегулював реєстрацію автомобілів українських біженців. Це тимчасове рішення для українців на час дії тимчасового захисту.

Із 22 травня власники автомобілів з українськими номерами можуть отримати спеціальні номерні знаки (EE). Вони можуть бути випущені за умови:

громадянин України має дозвіл на проживання з чинним тимчасовим захистом;

транспортний засіб, зареєстрований в Україні, є власністю заявника.

Це означає, до документи, які дають дозвіл на проживання у зв'язку із тимчасовим захистом, завжди мають бути із водієм в автомобілі. Номери чинні, поки діє тимчасовий захист.

Кожен біженець може подати заяву і отримати номер ЕЕ тільки для одного автомобіля, зареєстрованого на його ім'я. Це можуть бути легкові автомобілі та мотоцикли.

Фото: Українські біженці в Італії (unsplash.com/robert-paul-jensen)

Які документи треба подати

Заяву про видачу номерів необхідно подати до автоінспекції, що відповідає за даний регіон. Якщо заява подається безпосередньо від заінтересованої особи на стійці DMV, необхідно пред'явити оригінали:

паспорта чи іншого дійсного документу, що засвідчує особу, виданий в Україні чи Італії;

посвідка на проживання для тимчасового захисту;

українське посвідчення водія.

Ті ж документи мають бути пред'явлені під час видачі номерного знака EE та відповідного посвідчення.

Заявку на видачу номерних знаків EE також можна подати через уповноважену особу або через агентство автопрактики.

При цьому переклад документів не потрібен. Натомість потрібно лише складання консульством України в Італії форми, в якій зазначаються особисті дані заявника та технічні дані транспортного засобу.

До слова, Італія надала тимчасовий захист понад 175 тисячам українських втікачів від війни.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії схвалили закон про реєстр українських автомобілів.

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