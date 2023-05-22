Еще одна страна ЕС вводит регистрацию украинских автомобилей: детали

С 22 мая украинские беженцы в Италии должны зарегистрировать свои автомобили. Чтобы управлять своими транспортными средствами через год в этой стране, нужно получить временные номерные знаки.

Какие правила будут действовать для украинцев, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на news.italy24.press.

Новые положения для украинских беженцев в 2023 году

Общие правила для владельцев автомобилей с регистрацией вне ЕС такие:

свободное использование автообилей с иностранными номерами в течение года – если человек постоянно не проживает в Италии;

Для проживающих постоянно в стране:

национализировать в течение 3 месяцев после получения вида на жительство, если автомобиль соответствует местным нормам;

зарегистрировать в Реестре иностранных транспортных средств (REVE), если автомобиль находится в стране более 30 дней.

Согласно этим правилам через год пребывания в Италии украинцы не могут пользоваться автомобилями с украинскими номерами.

Минтранс Италии в постановлении от 12 мая 2023 урегулировал регистрацию автомобилей украинских беженцев. Это временное решение для украинцев на время действия временной защиты.

С 22 мая владельцы автомобилей с украинскими номерами могут получить специальные номерные знаки (EE). Они могут быть выпущены при условии:

гражданин Украины имеет вид на жительство с действующей временной защитой;

транспортное средство, зарегистрированное в Украине, является собственностью заявителя.

Это означает, что документы, которые дают вид на жительство в связи с временной защитой, всегда должны быть с водителем в автомобиле. Номера действительны, пока действует временная защита.

Каждый беженец может подать заявление и получить номер EE только для одного автомобиля, зарегистрированного на его имя. Это могут быть легковые автомобили и мотоциклы.

Фото: Украинские беженцы в Италии (unsplash.com/robert-paul-jensen)

Какие документы нужно подать

Заявление о выдаче номеров необходимо подать в автоинспекцию, отвечающую за данный регион. Если заявление подается непосредственно от заинтересованного лица на стойке DMV, необходимо предъявить оригиналы:

паспорта или другого действительного документа, удостоверяющего личность, выданного в Украине или Италии;

вид на жительство для временной защиты;

украинское водительское удостоверение.

Те же документы должны быть предъявлены при выдаче номерного знака EE и соответствующего удостоверения.

Заявку на выдачу номерных знаков EE также можно подать через уполномоченное лицо или через агентство автопрактики.

При этом перевод документов не требуется. Вместо этого требуется только составление консульством Украины в Италии формы, в которой указываются личные данные заявителя и технические данные транспортного средства.

К слову, Италия предоставила временную защиту более 175 тысячам украинам, бежавших от войны.

Напомним, мы писали, что в Чехии был одобрен закон о реестре украинских автомобилей.

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