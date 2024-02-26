Ще одна авіакомпанія відновлює рейси до Ізраїлю: звідки можна буде полетіти

Молдовська авіакомпанія Flyone відновлює польоти до Тель-Авіва з Кишинева. Регулярні рейси розпочалися з 25 лютого.

Який розклад польотів, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія Flyone відновила польоти за маршрутом Кишинів – Тель-Авів. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – у неділю та четвер.

Мінімальна ціна квитка – від 97 євро на один бік. Пасажири з квитками за найдешевшим тарифом зможуть узяти без доплати лише ручну поклажу. Її розміри мають бути в межах 40х30х20 см, але вага не обмежена.

Розклад рейсів Flyone між Молдовою та Ізраїлем:

Кишинів (16:10) – Тель-Авів (18:55), неділя та четвер;

Тель-Авів (20:00) – Кишинів (22:50), неділя та четвер.

Раніше у 2024 році рейси до Тель-Авіву відновили авіакомпанії Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Air France, LOT та Ryanair. Лоукостер Wizz Air планує повернутися до Тель-Авіва в березні.

Рейси Flyone до Тель-Авіва з Кишинева зручні для пасажирів, які прибувають із південних областей України. Дістатися Молдови можна автомобілем або автобусом. Ця частина кордону не блокується фермерами, що робить напрямок зручним для тих, хто поспішає дістатися Кишинева до вильоту літака.

Нагадаємо, ми писали, що найбільший європейський лоукостер Ryanair скасовує польоти до Ізраїлю з 27 лютого. Авіаперевізник відновив рейси до Тель-Авіву 1 лютого.

Також ми повідомляли, що рейси до Ізраїлю відновили вісім європейських авіаокомпаній. Робота маршрутів залежатиме від безпекової ситуації.