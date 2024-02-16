Авіакомпанія Ryanair знову скасовує польоти до Ізраїлю: причини

Найбільший європейський лоукостер Ryanair скасовує польоти до Ізраїлю із 27 лютого. Авіаперевізник відновив рейси до Тель-Авіва 1 лютого.

Що стало причиною скасування та коли авіакомпанія поверне польоти в цю країну, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

У жовтні 2023 року після початку конфлікту Ізраїлю із ХАМАС та скорочення кількості міжнародних рейсів аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрив термінал 1 із меншими зборами і перевів усі рейси до терміналу 3, де збори вищі.

"Ryanair раніше працював у лоукост-терміналі 1, який досі не відкритий. Єдиним відкритим терміналом в аеропорту Бен-Гуріона залишається дорогий термінал 3. Ryanair залишається прихильним до Тель-Авіва і з нетерпінням чекає відновлення польотів після відкриття терміналу 1", – повідомили профільному виданню у прес-службі авіаперевізника.

Авіакомпанія вибачилася перед пасажирами за доставлені незручності через скасування рейсів. Лоукостер заявив, що повідомив клієнтів про відміну рейсів і доступні опції.

Із 1 лютого Ryanair почала виконувати рейси до Тель-Авіва із Мілана, Меммінгена, Марселя, Відня та Карлсруе/Баден-Бадена.

Про своє рішення повернутися до Ізраїлю також оголосив лоукостер Wizz Air. Авіакомпанія планує з березня відновити польоти до Тель-Авіву за деякими маршрутами – із Будапешта, Кракова, Лондона, Риму, Бухареста та Софії.

Нагадаємо, ми писали, що рейси до Ізраїлю відновили вісім європейських авіаокомпаній. Робота маршрутів залежатиме від ситуації з безпекою.

Також ми розповідали, що доки небо України закрите для цивільних рейсів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева. Літаки виконують рейси на замовлення молдовських авіакомпаній.