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Ще на місяць. У європейській столиці передумали скасовувати безплатний проїзд для українців

Фото: Метро у Відні (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Відні продовжили безплатний проїзд для українців у міському транспорті. Про таке рішення у столиці Австрії повідомили 4 жовтня.

Їздити без оплати у метро, автобусах і трамваях можна буде до кінця місяця, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Раніше міська влада скасувала безплатний проїзд для українських біженців з 1 жовтня. Втім, через критику змін у Відні вирішили шукати інше рішення.

Тож українці зможуть їздити у всьому транспорті, яким керує транспортна компанія Відня Wiener Linien (метро, трамвай, автобус), а також у поїздах ÖBB, які курсують в австрійській столиці, до кінця жовтня безплатно.

Тим часом тривають обговорення щодо можливості в подальшому запропонувати українцям, які зараз знаходяться в Австрії, пільгові місячні проїзні квитки.

Фото: Українцям запропонують окремі проїзні (pixabay.com)

Із 1 жовтня скасували також безплатний проїзд у міжміських поїздах Австрійських федеральних залізниць (ÖBB). Ці зміни стосуватимуться більше 80 тисяч українців, які знайшли прихисток у країні.

Екстрений безкоштовний Not-Ticket Ukraine буде доступний лише при першому в’їзді в Австрію або транзиту (поїзди з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії та Італії). Такий білет дійсний 24 години.

Нагадаємо, ми писали, які плани біженців у Польщі, Чехії та Румунії.

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Австрія