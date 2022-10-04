Еще на месяц. В европейской столице передумали отменять бесплатный проезд для украинцев

В Вене продлили бесплатный проезд для украинцев в городском транспорте. О таком решении в столице Австрии сообщили 4 октября.

Ездить без оплаты в метро, автобусах и трамваях можно будет до конца месяца, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Ранее городские власти отменили бесплатный проезд для украинских беженцев с 1 октября. Впрочем, из-за критики перемен в Вене решили искать другое решение.

Поэтому украинцы смогут ездить на всем транспорте, которым управляет транспортная компания Вены Wiener Linien (метро, трамвай, автобус), а также в поездах ÖBB, курсирующих в австрийской столице, до конца октября бесплатно.

Тем временем продолжаются обсуждения возможности в дальнейшем предложить украинцам, которые сейчас находятся в Австрии, льготные месячные проездные билеты.

Фото: Украинцам предложат отдельные проездные (pixabay.com)

Также сообщается, что бесплатный проезд будет действовать не только в пределах Вены. Транспортная ассоциация Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) одобрила единое решение по мобильности беженцев из Украины: бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта VOR (включая Wiener Linien) будет действовать в качестве переходного решения в Восточном Регионе Австрии (Вена, Нижняя Австрия, Бургенланд) до 31 октября 2022 года.

Экстренный билет бесплатный только при первом въезде

С 1 октября отменили бесплатный проезд в междугородных поездах Австрийских федеральных железных дорог (ÖBB). Эти изменения будут касаться более 80 тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране.

Экстренный бесплатный Not-Ticket Ukraine будет доступен только при первом въезде в Австрию или транзите (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или на пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии и Италии). Такой билет действителен 24 часа.

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