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Ще на 2 роки. У країні ЄС продовжили термін дії водійських прав українців

Фото: Автодорожній міст Тромсе у Норвегії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Норвегії продовжили термін дії водійських прав для українських біженців на три роки, поки діє колективний захист у країні.

Упродовж цього терміну визнаватимуться всі види водійських посвідчень, а не тільки на легкові автомобілі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Міністерство транспорту звернулося до Норвезької адміністрації автомобільних доріг з проханням збільшити термін, протягом якого визнаються українські водійські права в Норвегії, з 12 місяців до тривалості колективного захисту, який мають українські біженці в Норвегії – на три роки.

"Багато біженців перебувають тут майже рік. У багатьох українців є водійські права, які вони можуть використовувати в Норвегії, але вони втратять право на водіння, якщо правила не зміняться. У багатьох також є водійські права на вантажні автомобілі та автобуси, і вони можуть бути корисними у норвезькому суспільстві", – зазначив міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

У силі для українців залишається вимога мати дійсне фізичне посвідчення водія своєї країни.

Фото: Реєстрація українців у Норвегії (gettyimages.com)

Норвезька адміністрація доріг загального користування має намір реалізувати запропоновані зміни з 1 лютого 2023 року.

У квітні уряд Норвегії визнав водійські права українських біженців на 12 місяців. Пізніше Рада ЄС у співпраці з парламентом домовилася про встановлення тимчасових заходів для українських водійських документів, щоб знизити в цьому випадку вимоги до водіїв з третіх країн при керуванні в межах ЄС.

Нагадаємо, ми писали, у Швейцарії готують тисячі місць для українців .

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