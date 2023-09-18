Шахрайство з чергою. У ДП "Документ" за кордоном запроваджують перевірки з FaceID

Українці за кордоном, які звертатимуться до паспортних сервісів у містах Прага та Кельн, зможуть зареєструватися в онлайн-черзі лише за допомогою FaceID. Таку перевірку запроваджують тимчасово, щоб запобігти шахрайству.

Щоб підтвердити реєстрацію в електронній черзі, користувачам треба буде дозволити доступ до своєї камери, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку "Паспортного сервісу" у Празі.

Зазначається, що здійснити реєстрацію без проходження перевірки неможливо. Такий захід спрямований на запобігання маніпуляціям із електронною чергою.

Відновлення запису до електронної черги без перевірки FaceID буде впроваджено після відкриття стаціонарних центрів у містах Прага та Кельн.

У випадку, якщо на оформлення документів людину реєструє родич (або чоловік, дружина, опікун), то ця людина має з'явитись на прийом та надати документ, що засвідчує особу.

В інструкції зазначається, що реєстрація у закордонні центри обслуговування "Паспортний сервіс" здійснюється тільки через Telegram.

У випадку технічних проблем при реєстрації до електронної черги, коли неможливо отримати талон, можна звернутися на гарячу лінію: +38 (044) 597-87-77; +38 (067) 447-02-92; +38 (050) 472-57-55. Або отримати консультацію у приватних повідомленнях на офіційній сторінці ДП "Документ" у Facebook (Кельн, Прага).

Нагадаємо, ми розповідали, де можна оформити паспорти за кордоном: усі офіси ДП "Документ".

Раніше українка розповіла РБК-Україна, з чим стикаються наші громадяни у паспортному сервісі в Празі.