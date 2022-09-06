Сервисы закрываются. В Google больше не будут бронировать путешествия

Услугами пользовалось слишком мало людей

Бронировать авиабилеты через Book on Google скоро станет невозможным. Компания закрывает этот сервис для международных путешественников с 30 сентября.

С чем связано решение компании и что делать клиентам туристического сервиса, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Skift.

"Путешественники предпочитают бронировать билеты через онлайн-турагентства или у авиакомпаний"

"С 30 сентября 2022 года функция "Бронирование через Google" прекратит работу в большинстве стран и регионов за пределами США. Бронирования, совершенные до этой даты, останутся в силе. Если у вас есть вопросы о текущем бронировании, совершенном с помощью функции "Бронирование через Google", вы можете запросить подтверждение у партнера по бронированию или связаться с нами", - говорится в сообщении компании.

В США функцию закроют после 31 марта. Такое решение связано с тем, что сервисом стало пользоваться меньше путешественников, вместо этого бронируя билеты через онлайн-турагентства или напрямую у авиакомпаний.

Фото: Туристы стали больше бронировать билеты через онлайн-агентства (unsplash.com//erik-odiin)

При этом Google Flights не закрывается - путешественники смогут нажимать на ссылки авиакомпаний и онлайн-турагентств, чтобы бронировать свои рейсы, как они делали в течение многих лет.

Изменения заключаются в том, что Google больше не будет брать небольшую долю бронирований, а будет направлять всех пользователей для бронирования к партнерам.

"В течение следующих 12 месяцев в компании планируют постепенно отказаться от функции Book on Google для Flights. Изначально мы предложили эту функцию, чтобы предоставить людям простой способ покупки билетов и помочь нашим авиакомпаниям-партнерам и авиаперевозчикам получать больше бронирований.

Однако со временем мы обнаружили, что люди на самом деле хотят бронировать напрямую на партнерских веб-сайтах, и мы всегда стремимся удовлетворить предпочтения пользователей, когда это возможно", - объяснили в Google.

Фото: Бронирование отелей прекратили в этом году (unsplash.com/ian-schneider)

Google уже прекратил бронирование отелей в 2022 году

Компания Book on Google изначально не планировалась как туристическим онлайн-агентство и не собиралась конкурировать на туристическом рынке, отмечают в издании.

Google запустил Book on Google в 2015 году, чтобы облегчить бронирование для авиакомпаний и туристических онлайн-агентств, когда их сайты в мобильной версии не были особенно функциональны.

Но мобильные возможности партнеров за это время улучшились, и Google заявила, что сократила долю бронирований рейсов, поступающих с помощью функции Book on Google.

Ранее в 2022 году Google прекратил бронирование отелей.

Многие метапоисковые сайты на протяжении многих лет пробовали эти типы облегченного бронирования для авиакомпаний-партнеров и отелей, но, за некоторыми исключениями, такими как HomeToGo в Германии, этот тип функции уже несколько лет угасает.

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