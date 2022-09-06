Сервіси закриваються. У Google більше не бронюватимуть подорожі

Послугами користувалося занадто мало людей

Бронювати авіаквитки через Book on Google скоро стане неможливим. Компанія закриває цей сервіс для міжнародних мандрівників із 30 вересня.

З чим пов'язане рішення компанії і що робити клієнтам туристичного сервісу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Skift.

"Мандрівники воліють бронювати квитки через онлайн-турагентства або у авіакомпаній"

"Із 30 вересня 2022 року функція "Бронювання через Google" припинить роботу в більшості країн і регіонів за межами США. Бронювання, здійснені до цієї дати, залишаться в силі. Якщо у вас є питання про поточне бронювання, здійснене за допомогою функції "Бронювання через Google", ви можете запросити підтвердження у партнера з бронювання або зв'язатися з нами", - йдеться в повідомленні компанії.

У США функцію закриють після 31 березня. Таке рішення пов'язане з тим, що сервісом стало користуватися менше мандрівників, які натомість бронюють квитки через онлайн-турагентства або безпосередньо у авіакомпаній.

Фото: Туристи стали більше бронювати квитки через онлайн-агентства (unsplash.com//erik-odiin)

При цьому Google Flights не закривається - мандрівники зможуть натискати на посилання авіакомпаній і онлайн-турагентств, щоб бронювати свої рейси, як вони робили протягом багатьох років.

Зміни полягають у тому, що Google більше не буде брати невелику частку бронювань, а буде направляти всіх користувачів для бронювання до партнерів.

"Протягом наступних 12 місяців в компанії планують поступово відмовитися від функції Book on Google для Flights. Спочатку ми запропонували цю функцію, щоб надати людям простий спосіб покупки квитків і допомогти нашим авіакомпаніям-партнерам і авіаперевізникам отримувати більше бронювань.

Однак з часом ми виявили, що люди насправді хочуть бронювати безпосередньо на партнерських веб-сайтах, і ми завжди прагнемо задовольнити переваги користувачів, коли це можливо", - пояснили в Google.

Фото: Бронювання готелів припинили в цьому році (unsplash.com/ian-schneider)

Google вже припинив бронювання готелів у 2022 році

Компанія Book on Google спочатку не планувалася як туристичне онлайн-агентство і не збиралася конкурувати на туристичному ринку, відзначають у виданні.

Google запустив Book on Google у 2015 році, щоб полегшити бронювання авіакомпаній та туристичних онлайн-агентств, коли їхні сайти в мобільній версії не були особливо функціональними.

Але мобільні можливості партнерів за цей час покращилися, і Google заявила, що скоротила частку бронювань рейсів, що надходять за допомогою функції Book on Google.

Раніше в 2022 році Google припинив бронювання готелів.

Багато метапошукових сайтів протягом багатьох років пробували ці типи полегшеного бронювання для авіакомпаній-партнерів і готелів, але, за деякими винятками, такими як HomeToGo в Німеччині, цей тип функції вже кілька років згасає.

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