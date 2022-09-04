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Рекомендованы женщинам. Названы топ-10 стран для путешествий в одиночку

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Воскресенье 04 сентября 2022 09:00
Рекомендованы женщинам. Названы топ-10 стран для путешествий в одиночку Фото: Туристка в одиночном путешествии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В исследовании учли безопасность и гендерное равенство

Путешествие в одиночку — один из самых ярких опытов в поездках, когда можно полностью погрузиться в атмосферу локации. Однако для женщин часто такой отдых сопряжен с рисками на уровне безопасности.

Новое исследование 34 стран мира определило направления, куда женщины могут со спокойно душой путешествовать в одиночку, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Time Out.

Почему туристкам стоит обратить внимание на безопасность страны

Для женщин, которые путешествуют в одиночку, список рекомендованных стран существенно суживают такие вещи, как этническое происхождение и сексуальность.

Рекомендованы женщинам. Названы топ-10 стран для путешествий в одиночкуФото: В исследовании учитывали уровнь насилия относительно женщин (pixabay.com)

Туристическая компания Bounce изучила несколько факторов, чтобы выяснить, какие страны являются лучшими для одиноких путешественни в 2022 году.

В исследовании рассматривались уровень насилия в отношении женщин и убийств женщин, законы о домашнем насилии, степень гендерного разрыва в оплате труда и процент женщин, которые говорят, что чувствуют себя в безопасности, возвращаясь домой ночью.

Исследование Bounce было направлено не только на оценку того, насколько страна безопасна для женщин, но и на то, чтобы разобраться с более широким отношением к равенству и независимости.

Европа и Канада: где путешественницы чувствуют себя спокойно

По данным рейтинга, лучшей страной в мире для одиноких путешественниц является Ирландия, в которой действуют строгие законы против домашнего насилия и хорошие показатели, когда речь идет о гендерном разрыве в оплате труда.

Рекомендованы женщинам. Названы топ-10 стран для путешествий в одиночкуФото: Ночная жизнь в Дублине, Ирландия (pixabay.com)

Следующей в рейтинге оказалась Австрия, где относительно низкий уровень гендерного насилия и большой процент женщин, которые говорят, что чувствуют себя в безопасности, возвращаясь домой ночью.

Третье место занимает Норвегия, которая имеет наименьший гендерный разрыв в оплате труда в списке и низкий уровень убийств среди женщин.

Рекомендованы женщинам. Названы топ-10 стран для путешествий в одиночку

Фото: Турция признана не самой безопасной страной для одиноких туристок (pixabay.com)

Согласно исследованию Bounce, в десятку лучших стран мира для одиноких путешественниц на данный момент входят такие страны:

  • Ирландия
  • Австрия
  • Норвегия
  • Словения
  • Швейцария
  • Испания
  • Португалия
  • Канада
  • Нидерланды
  • Польша

Весь список стран с их показателями безопасности для туристок можно посмотреть на сайте компании. К слову, Греция в этом рейтинге оказалась на 15 месте, а Турция – на 30-м.

Напомним, мы писали, куда украинцам можно путешествовать из пяти соседних стран.

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