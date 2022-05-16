"Сегодня ночуем в церкви, а завтра будем думать". Личный опыт беженки в Европе

Киевлянка поделилась своим опытом бегства от войны

Украинцы, проживающие опыт беженства, осознают произошедшее с ними спустя недели жизни в безопасном месте.

А когда чувства "размораживаются", беженцы начинают рассказывать, каково им было покидать свою страну и дом.

Своей историей поиска пристанища в другой стране поделилась украинка Елена Егорова, которая до войны работала в сфере туризма, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Первые дни: вещи в пакетах из "Сильпо" и пустые магазины по пути

Киевлянка с детьми и собакой перешла границу с Молдовой 8 марта. Пешком, с одним чемоданом, у которого оторвалась ручка, спортивной сумкой "из параллельной жизни" для "Спортлайфа" и "бестолковыми" вещами в пакетах из супермаркетов.

"Сложить вещи во что-то более удобное для поездок и проанализировать багаж не было ни возможности, ни времени. Например, у нас весь набор My little pony, в которые дочка с лет 6 не играет, "но нааадо", и арома-свеча", - описывает она набор вещей, с которыми покидала свой дом.

Фото: "Жизнь" большинства беженцев уместилась в чемодан (gettyimages.com)

По пути к границе Елена почти в каждой торговой точке пыталась раздобыть хоть ибупрофен, хоть вермишель быстрого приготовления, или сигареты.

"В первые дни войны невозможно было ничего купить. И тот страх, что еще есть деньги, а купить за них уже нечего, и неожиданное счастье однажды обладать завалившимися за прилавок сосисками – диктовали закупиться хоть чем-то", - описывает она панику с начала войны.

Такие попытки что-то докупить она делала по пути от пригорода Киева до Болграда в Одесской области.

"Продавщицы смотрели как на умалишенную: давно ничего нет. Давно. Это 8-9-10 день войны. А казалось, будто полжизни прошло", - описывает она свои чувства.

"Острожно, мины" – страшная дорога от войны

"Едем. Страшно попасть под обстрел. Сначала пробка перед очередным блок-постом и вертолеты без опознавательных знаков,

"Отстегните ремни и в кювет, если что" - говорю детям. Но они пролетели мимо", - вспоминает она страшные моменты.

Фото: Украинские беженцы на границе с Венгрией (gettyimages.com)

За долгой пробкой и поворотом на Винницу с такой же долгой тянучкой - пустая Одесская трасса и бескрайние поля с надписью на обочине "Обережно! Міни".

"Хотела сказать, что оставлять все: город, квартиру, вещи, уют, прошлую безжалостно сломанную в один миг жизнь - до разрыва сердца больно. И ты не думаешь об этом. И уговариваешь себя, что вернешься, и все наладишь, и все исправишь, и разложишь по полочкам. Как раньше. Мыслей, что "как раньше, уже не будет" – не допускаешь. Отрицание в чистом виде", - описывает Елена свой опыт, который созвучен с чувствами большинства бегущих от войны.

"Шапка - тоже мой дом, буквально, моя крыша"

Проходят дни, недели, месяц, еще один – медленно, как тягучая жвачка на раскаленном асфальте под солнцем. И приходит понимание, что дом – это те, кто сейчас с тобой, пишет она.

"Что твоего личного физического дома сейчас нет и не будет. Если есть крыша, стены и все, что полагается понятию "дом", то все равно он временный и чужой.

На нашем пути были разные "дома": вокзал, апартаменты, дома волонтеров, барак для беженцев, приют, церковь, отель, монастырь, квартира знакомых. Все менялось, кроме тех, кто рядом", - перечисляет Елена Егорова.

Приходилось куда-то ехать, бежать, стоять в кассах за бесплатными билетами по 5 часов, а когда они заканчивались, приходить в другой день и снова стоять в очереди.

"Едешь 22 часа в поезде без остановок с обреченными украинцами. Едешь 2 суток в бусике с уставшими волонтерами. Едешь 16 часов в автобусе с поющими болгарами. Каждый раз приезжаешь в другой город, заполняешь кучу бумажек, тебе объясняют, как всем тяжело, всем-всем, разве только у тебя проблемы? Конечно, нет. Они у всех", - описывает она дорогу.

Фото: Пункт временного размещения беженцев (gettyimages.com)

Потом в протекающем от дождя бараке на 25 человек без туалета и душа упрекнут в неблагодарности и сравнят с сирийцем. И напомнят, что с животными не берут, поэтому повезло, что пустили.

"Но особых эмоций это не вызывает. Все как в тумане. Соседи успокаивают такими же безликими фразами, в которые сами не верят: "Да, всем тяжело, что поделать – прорвёмся". "Все будет хорошо. Я надеюсь".

Елена соглашалась, чтобы не молчать: "Конечно, да", и утыкалась в макушку Мики, и обнимала промокших под дождем детей.

"Сегодня мы ночуем в церкви, а завтра будем думать. Высушить бы вещи и выпить чая. Я натягиваю шапку – так я спала с первого дня войны, после того, как над нами просвистела ракета. И шапка тоже мой дом, буквально моя крыша. Дети спят, собака сопит под боком. Все рядом. Значит, мы дома. Хоть и временно", - делится она.

Напомним, мы писали, что Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев.