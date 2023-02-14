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Санкції заважають. Авіакомпанії РФ просять продовжити інтервали обслуговування зарубіжних літаків

Фото: Літак Airbus російської авіакомпанії (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Російські авіакомпанії просять авіаційну владу дозволити проводити техобслуговування закордонних літаків з більшими інтервалами. Це стосується підсанкційних лайнерів Boeing та Airbus.

Також перевізники хочуть по-новому визначати льотну придатність бортів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Insider.

"Необхідно впровадити дві процедури. Перша – звільнення для експлуатантів від вимог типової документації, коли їхнє повноцінне виконання у заданому форматі неможливе. Наприклад, це процедура виняткових продовжень інтервалів техобслуговування. А друга – порядок альтернативних методів визначення відповідності вимогам директив льотної придатності", – повідомив радник технічного директора "Аерофлоту" Марат Терещенко.

Він уточнює, що йдеться про разові відступи від вимог. Також авіакомпанії мають мати докази, що відкладений техогляд не вплине на безпеку.

У російській авіації стрімко зростає кількість інцидентів, зазначає видання. За словами експертів, основна причина – у відсутності контролю за якістю деталей, які купують у партнерів із "дружніх країн" (Індія, Іран, африканські держави), не проводячи необхідної сертифікації.

Фото: Літак Boeing авіакомпанії "Аерофлот" (gettyimages.com)

Внаслідок санкцій якість технічного обслуговування та ремонту літаків у РФ стала набагато гіршою, тому зростання кількості інцидентів – логічна закономірність, зазначають авіаексперти.

"Той запас, який був у Росії відразу після введення санкцій, вже потихеньку закінчується, і зараз постає питання, що потрібно терміново та ґрунтовно налагоджувати нормальне техобслуговування та ремонт. Те, що робиться зараз – це спроба в авральному режимі знайти альтернативні доступи до запчастин та агрегатів через треті країни", – розповів експерт на умовах анонімності.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині відмовляються обслуговувати підсанкційні російські літаки.

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