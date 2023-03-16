Санкції на тисячі євро. Як в країнах ЄС штрафують батьків за шкільні прогули дітей

Немало українських біженців, переїхавши до Європи, віддали своїх дітей на навчання у місцеві школи. Але багато хто стикнувся із доволі нетиповим правилом, якого не було в Україні: в низці країн навчальні заклади категорично проти того, щоб батьки забирали дітей з навчання в будь-які поїздки поза часом канікул. За порушення накладають санкції.

Тим часом такі правила дивують не тільки українців: за різними опитуваннями, майже 70% місцевих батьків хотіли б забирати дітей у поїздки в той час, коли це обійдеться значно дешевше, ніж у піковий зимовий або літній сезон, на які якраз і припадають шкільні канікули.

TRAVEL РБК-Україна дізнавався, як діє це правило і які покарання можуть загрожувати батькам за те, що вони забрали своїх дітей зі школи у різних європейських країнах.

Велика Британія: 2500 фунтів за "несанкціонований" виїзд

У британських школах – дуже суворі правила відвідування уроків, писало раніше РБК-Україна. Вранці, до початку першого уроку, територія школи закривається. Після цього потрапити до кампусу можна, лише звернувшись на ресепшн і пояснивши причину запізнення. Упродовж навчального дня за територію учнів також не випускають. Тільки за письмового прохання батьків або опікуна до куратора класу.

Але особливо "драконівські" заходи застосовуються до пропусків школи протягом навчального року. Навчальний рік тут триває з вересня до середини липня. Є тиждень осінніх канікул, довгі різдвяні та великодні канікули та подовжені вихідні наприкінці травня.

Батьків можуть оштрафувати на суму від 60 фунтів стерлінгів (2675 гривень) до 2500 фунтів (111493 гривні) за те, що вони забрали дітей зі школи на певну кількість днів поза канікулами. Розмір штрафів збільшується, якщо їх не сплачують протягом 21 дня. Через 28 днів можливе судове переслідування.

Будь-яка відсутність у навчальний час має бути попередньо узгоджена тільки з директором і вимагає "виняткових обставин", умови яких залишаються на розсуд школи. Тобто цілком вірогідно, що батьки отримають відмову.

Фото: У школах Британії до пропусків занять дітьми ставляться вкрай суворо (Getty Images)

Батьки у Британії скаржаться: рейси з Лондона на курортну Менорку в середині жовтня коштували лише 50 євро. Через тиждень, коли в британських школах почалися канікули на половину семестру, ці самі авіаквитки коштували вже 242 євро. А виїздити кудись з дітьми можна тільки під час канікул, коли поїздки стають дуже дорогі.

Австрія: штраф та навіть позбавлення волі

В Австрії шкільне навчання є обов’язковим у віці від 6 до 15 років. Якщо школа зафіксує несанкціоновану відсутність школяра на уроках понад три дні поспіль, батьки можуть зіткнутися зі штрафом від 110 до 400 євро або позбавленням волі на строк до двох тижнів. Понад три пропуски шкільних занять без поважних причин можуть бути кваліфіковані як адміністративне правопорушення.

Щоб забрати дитину на деякий час з навчального процесу, батькам треба писати заяву з належним обґрунтуванням. Якщо причина відсутності дитини на уроках не буде вказана, а батьки не дадуть відповіді на запит, їхніх дітей можуть виключити зі школи, а батьків кожні два тижні відвідуватиме Служба соціального захисту молоді Австрії.

Франція: штрафи до 30 000 євро

У Франції відвідування школи є обов’язковим для дітей віком від 3 до 16 років. Згідно з даними на сайті французького уряду, дозвіл на відсутність може бути надано з різних причин, у тому числі коли "дитина слідує за своїми законними представниками (поїздка поза шкільними канікулами)".

Батьки, які не можуть виправдати відсутність дитини або збрешуть про це, ризикують отримати штраф у розмірі 135 євро. Якщо пропуски ставлять під загрозу навчання дитини, батькам може загрожувати два роки ув’язнення та штраф у розмірі до 30 000 євро. Однак на практиці до такого доходить рідко, оскільки є вимога, щоб органи Education Nationale спершу передали ту чи іншу справу до суду.

Німеччина: поліція перевіряє батьків в аеропортах

У Німеччині навчання в школі є обов’язковим для всіх дітей у віці від 6 до 16 років. Батьки можуть бути оштрафовані за те, що забрали дітей зі школи без особистого дозволу директора. Повторні порушники можуть бути притягнуті до суворої відповідальності.

Фото: В Німеччині батьків можуть оштрафувати за те, що забрали дітей зі школи без особистого дозволу директора (Getty Images)

Штрафи залежать від федеральної землі Німеччини й варіюються від 35 євро на день у Бремені до можливих 2500 євро у Берліні.

"Відомо, що німецька поліція активно перевіряє аеропорти на наявність сімей, які беруть участь у несанкціонованих шкільних канікулах та спілкуються зі школами, щоб оцінити, чи була відсутність узгоджена із навчальним закладом", – пише Euronews Travel.

Батьки можуть подати заяву на звільнення своєї дитини від навчання в школі, яке буде оцінюватися в кожному конкретному випадку. Рівень поблажливості залежить від директора.

Угорщина: правила поблажливі, але дозвіл школи потрібен

В Угорщині навчання в школі є обов’язковим для дітей від 3 до 16 років.

"В країні діє певна поблажливість для батьків, які забирають дітей зі школи. Навчальний рік ділиться на дві половини, і протягом кожної з половин батьки можуть забрати дитину зі школи на термін до п’яти днів без пояснення причини", – зазначає видання.

Однак спочатку батьки дітей повинні отримати дозвіл від школи, який буде надано на основі поведінки та успішності дитини.

Італія: за прогули можуть залишити на другий рік

В Італії навчання в школі обов’язкове для дітей у віці від 6 до 16 років. Батькам, які забирають дітей із початкової школи, загрожує штраф у розмірі до 30 євро. Також в Італії не можна просто так забрати дітей зі школи прямо під час навчального семестру.

Фото: У італійських приватних школах правила щодо прогулів менш суворі (Getty Images)

У приватних платних школах з цим трохи простіше: домовитись про відпустку з дитиною шансів більше. Але якщо відсутність шкодить навчальному прогресу школяра, його можуть змусити повторити навчальний рік повторно.

Нідерланди: по 100 євро за день прогулу

Всі діти у Нідерландах мають навчатися у школі з 5 до 16 років.

За прогул дитини на батьків може бути накладено штраф у розмірі 100 євро на день до 600 євро на сім’ю за один тиждень і 900 євро за два тижні.

Іспанія: штрафи у розмірі 1500 євро

В Іспанії навчання в школі є обов'язковим від 3 до 16 років.

Прогул у школах Іспанії може призвести до штрафів, тюремного ув'язнення від трьох до шести місяців і, в крайньому разі, навіть до позбавлення батьківських прав. Однак ці правила скоріше більше прописані формально, аніж активно діють.

Штрафи в кожному випадку відрізняються: їх встановлюють на місцевому рівні муніципалітети. Зазвичай вони не перевищують 1500 євро для серйозних випадків, але в Мадриді штрафи можуть досягати 30 000 євро. Але їх можуть застосовувати лише у випадках, коли дитина пропускає понад 20 відсотків занять на місяць.

Фото: У Мадриді штрафи можуть досягати навіть 30 000 євро (Getty Images)

Швеція: відпустка залежно від поведінки дитини

Діти у Швеції мають обов'язково навчатися у школах у віці від 6 до 16 років.

Учням початкової школи може бути надано короткий проміжок часу для "певних поїздок, сімейних урочистостей або релігійних свят".

Водночас ці пропуски не мають перевищувати 10 будніх днів протягом навчального року. Дозвіл надається або не надається на розсуд директора школи. Відпустка надається залежно від успішності та поведінки учня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як вибрати для дитини школу у Польщі, чим відрізняються наші освітні системи і як варто діяти українцям, які тільки що переїхали до Польщі разом з дітьми.