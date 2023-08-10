Санкції до 200 євро. В Німеччині можуть штрафувати за неявку до лікарів: деталі

Давно відомо, що німці цінують пунктуальність. Це також означає виконання певних зобов’язань. Наприклад, тут погано сприймають запізнення, а тим більше неявку в різноманітні інстанції та на приватні зустрічі. Це також стосується прийому у лікарів.

Що станеться, якщо ви пропустите прийом до лікаря або скасуєте його запізно, TRAVEL РБК-Україна пояснює з посиланням на TheLocal.de.

Чи може лікар стягнути плату за скасування візиту

Іноді скасування зустрічі неминуче через хворобу або іншу невідкладну причину. А іноді буває так, що люди забувають про те, що їм призначена консультація лікаря. Але часом неясно, чи накладатимуть за це якісь санкції.

Чи штрафують за це пацієнтів в Німеччині – на це питання не можна відповісти однозначно "так" чи "ні", пише видання. З цього приводу є різні судові рішення, але вони також не дають однакового результату.

Раніше німецькі суди по-різному оцінювали ситуацію щодо компенсації за пропуски медичних прийомів. Чи потрібно сплачувати плату за скасування за пропущений прийом, тобто чи лікар може стягувати витрати як компенсацію, залежить від різних факторів та різних обставин

За даними Німецького центру захисту прав споживачів (Verbraucherzentrale), плата за медичну практику для пацієнтів, які пропустили або скасували прийом до лікаря, дозволяється лише у виняткових випадках. Але це не означає, що з пацієнта не стягують "комісію". За словами експертів із прав споживачів, це трапляється часто.

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Для порівняння, у сусідній Австрії лікарям за законом дозволено вимагати гонорар, якщо пацієнти не з’являються на прийом у призначений час. Вартість варіюється, але не може перевищувати 200 євро. Приблизно таку саму суму можуть стягнути й у Німеччині.

Фото: Щодо накладання штрафів за неявку в Німеччині є дуже різна практика (unsplash.com)

Що потрібно зробити, щоб уникнути санкцій

Перш за все вам слід вчасно скасувати візит до лікаря, на який ви не можете прийти: принаймні за 24 або в ідеалі за 48 годин. Ви можете зробити це телефоном, електронною поштою або за допомогою електронної системи запису на прийом, якщо вона є.

Зауважте, що як пацієнт ви маєте право в будь-який час скасувати договір про лікування відповідно до законодавства. Але, повідомляючи раніше про неможливість прийти до лікаря, ви даєте шанс записатися на прийом іншим пацієнтам. Ви також можете скористатися цією можливістю, щоб призначити нову зустріч.

Якщо прийом лікаря переноситься за взаємною згодою, відповідно до попередніх судових рішень, від вас не вимагатимуть оплату за перенесений прийом.

Позов про відшкодування може розглядатися лише в тому випадку, якщо медична установа або лікар зазнав втрати прибутку через скасований прийом. Це у випадку, якщо лікарі не могли лікувати інших пацієнтів протягом зазначеного часу. Однак лікарі для цього мають довести, що це було справді так, і що жоден інший пацієнт не зміг зайти на прийом з вашої вини. І тут справа ускладнюється, тому що цей не так просто довести.

Тим часом багато лікарень намагаються включити обов’язок сплати зборів за скасування у свої загальні умови обслуговування.

"Закон щодо цього є трохи неоднозначним. Тож найкраще, що вам потрібно зробити, – це завчасно скасувати запис до лікаря або зателефонувати йому, як тільки матимете таку можливість. Це також забезпечить вам хороші персональні стосунки з лікарем", – йдеться у публікації.

Голова Національної асоціації лікарів із загальнообов’язкового медичного страхування (KBV) Андреас Гассен вважає, що необхідно ввести гарантоване покарання за неявку на прийом до лікаря. За його словами, сім із 10 медичних установ скаржаться на пропуски візитів пацієнтами.

За його словами, пацієнти пропускають консультації з різних причин, однак деякі навмисно "накопичують" кілька дат прийомів, щоб гарантовано встигнути на одну із них.

Відзначимо, понад мільйон українців разом із тимчасовим захистом у Німеччині отримали доступ до німецької системи охорони здоров'я. Багатьох вразили черги до лікарів у порівнянні з українськими медичними закладами. Ми писали, що біженцям слід знати про особливості медицини в Німеччині.

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