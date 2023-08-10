Санкции до 200 евро. В Германии могут штрафовать за неявку к врачам: детали

Давно известно, что немцы ценят пунктуальность. Это также означает исполнение определенных обязательств. Например, здесь плохо воспринимают опоздания, а тем более неявку во всевозможные инстанции и на частные встречи. Это также относится к приему у врачей.

Что произойдет, если вы пропустите прием к врачу или отмените его слишком поздно, TRAVEL РБК-Украина объясняет со ссылкой на TheLocal.de.

Может ли врач взыскать плату за отмену визита

Иногда отмена встречи неизбежна по болезни или другой неотложной причине. А иногда бывает так, что люди забывают о том, что им назначена консультация врача. Но порой неясно, будут ли налагать за это какие-либо санкции.

Штрафуют ли за это пациентов в Германии – на этот вопрос нельзя ответить однозначно "да" или "нет", пишет издание. По этому поводу есть разные судебные решения, но они также не дают одинакового результата.

Ранее немецкие суды по-разному оценивали ситуацию компенсации за пропуски медицинских приемов. Нужно ли платить плату за отмену за пропущенный прием, то есть может ли врач взимать расходы как компенсацию, зависит от разных факторов и разных обстоятельств.

По данным Немецкого центра защиты прав потребителей (Verbraucherzentrale), плата за медицинскую практику для пациентов, пропустивших или отменивших прием к врачу, разрешается только в исключительных случаях. Но это не значит, что с пациента не взимают "комиссию". По словам экспертов по правам потребителей, это случается часто.

Читайте также: Как украинцам записаться к врачу в Германии: подробная инструкция

Для сравнения, в соседней Австрии врачам по закону можно требовать гонорар, если пациенты не появляются на прием в назначенное время. Стоимость варьируется, но не может превышать 200 евро. Примерно такую же сумму могут взыскать и в Германии.

Фото: По наложению штрафов за неявку в Германии очень разная практика (unsplash.com)

Что нужно сделать, чтобы избежать санкций

Прежде всего вам следует вовремя отменить визит к врачу, на который вы не можете прийти: по крайней мере, за 24 или в идеале за 48 часов. Вы можете сделать это по телефону, электронной почте или с помощью электронной системы записи на прием, если она есть.

Обратите внимание, что как пациент вы имеете право в любое время расторгнуть договор о лечении в соответствии с законодательством. Но, сообщая ранее о невозможности прийти к врачу, вы даете шанс записаться на прием другим пациентам. Вы также можете использовать эту возможность, чтобы назначить новую встречу.

Если прием врача переносится по взаимному согласию, согласно предыдущим судебным решениям, от вас не потребуется оплата за перенесенный прием.

Иск о возмещении может рассматриваться только в том случае, если медицинское учреждение или врач понес потерю прибыли из-за отмены приема. Это в случае, если врачи не могли лечить других пациентов в течение указанного времени. Однако врачи для этого должны доказать, что это было действительно так, и что ни один другой пациент не смог зайти на прием по вашей вине. И здесь дело усложняется, потому что это не так просто доказать.

Между тем, многие больницы пытаются включить обязанность уплаты сборов за отмену в свои общие условия обслуживания.

"Закон по этому поводу немного неоднозначен. Поэтому лучшее, что вам нужно сделать, – это заранее отменить запись к врачу или позвонить ему, как только будете иметь такую возможность. Это также обеспечит вам хорошие персональные отношения с врачом", – говорится в публикации.

Глава Национальной ассоциации врачей по общеобязательному медицинскому страхованию (KBV) Андреас Гассен считает, что необходимо ввести гарантированное наказание за неявку на прием к врачу. По его словам, семь из 10 медицинских учреждений жалуются на пропуск визитов пациентами.

По его словам, пациенты пропускают консультации по разным причинам, однако некоторые намеренно накапливают несколько дат приемов, чтобы гарантированно успеть на одну из них.

Отметим, более миллиона украинцев вместе с временной защитой в Германии получили доступ к немецкой системе здравоохранения. Многих поразили очереди к врачам по сравнению с украинскими медицинскими учреждениями. Мы писали, что беженцам следует знать об особенностях медицины в Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.