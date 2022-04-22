Деньги или демократия. Как война в Украине влияет на мировой туризм

Турция больше всех ощутит спад туризма на фоне агрессии РФ, прогнозируют эксперты

Мировая туристическая индустрия уже ощущает на себе последствия войны в Украине. Внезапное сокращение числа россиян и украинцев, выезжающих за границу с момента вторжения РФ, нанесло огромный ущерб восстановлению отрасли сразу после COVID.

Авиакомпании по-новому планируют рейсы, облетая Россию, а санкции не позволяют россиянам расплачиваться за рубежом картами всемирно известных систем.

В популярных туристических странах оценивают, каким будет спад туризма на фоне агрессии РФ. Тем временем Украина и мировое сообщество призывают разорвать сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере туризма.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Arab News рассказывает, как развязанная против Украины война влияет на мировую индустрию путешествий.

Заблокированные карты и рост цен: что происходит с туризмом в России

После вторжения России в Украину западные страны запретили российским пассажирским самолетам летать в их воздушное пространство, и вся российская туристическая индустрия претерпела кардинальные изменения, пишет издание.

Западные санкции резко сократили список мест, куда россияне могут ездить за рубеж, фактически изолируя страну от мира. Раньше местные турфирмы помогали клиентам бронировать роскошные поездки по всему миру. Теперь они вынуждены искать локации, список которых только сокращается.

"Теперь мы можем летать только в 15 стран, в основном в страны бывшего СССР. Также — в Иран, Израиль, Турцию, Вьетнам, Занзибар, Катар, ОАЭ и Таиланд некоторыми российскими авиакомпаниями. Многие едут просто куда угодно с билетом в один конец и наличными. Например, в Узбекистан, Грузию, Армению, ОАЭ", — говорит изданию владелец одной из российских турфирм Владимир Инякин.

Цены на авиационное топливо резко выросли после того, как западные санкции ударили по российской экономике. Это также привело к росту цен на авиабилеты. Теперь билеты на прямые рейсы из Москвы в Дубай в обе стороны стоят от 609 долларов на flydubai, 1359 долларов на Emirates и 810 долларов на Turkish Airlines. Это на несколько сотен долларов выше, чем было до 24 февраля.

Фото: Международные прибытия по всем континентам сократились из-за пандемии COVID. Теперь прогнозируют спад туризма из-за войны в Украине (Arab News, UNWTO)

До войны, по словам Инякина, "Аэрофлотом можно было лететь туда и обратно из Москвы в Дубай за 300–350 долларов". Однако сейчас Аэрофлот остановил все рейсы, кроме полетов в Минск.

"Сейчас инфляция, а обменный курс — доллар по отношению к российскому рублю — чрезвычайно высок", — сказал Arab News на условиях анонимности гражданин России, проживающий в Персидском заливе.

Международная банковская система SWIFT, объединяющая более 11 000 финансовых учреждений по всему миру, в конце февраля приостановила обслуживание семи российских банков в связи с войной в Украине. Это нанесло ущерб финансовой системе РФ и ограничило ее возможности международной торговли. На практике это сделало практически невозможным использование россиянами кредитных карт и банковских счетов за границей.

"Главная проблема – если вы гражданин России и проживаете в стране, нельзя так просто забронировать авиабилеты или отели, поскольку Visa и Mastercard больше не поддерживаются в России. Немногие страны принимают российскую национальную платежную систему "Мир", — сказал изданию житель Персидского залива.

По данным издания, от сокращения турпотоков из РФ больше всего страдают Таиланд, Въетнам, Турция, Египет и Кипр.

До войны украинцы активно путешествовали

До войны украинцы были заядлыми путешественниками, пишет Arab News. Но теперь, когда миллионы из них стали беженцами из-за войны, их расходы на туризм практически исчезли из туристического рынка.

Фото: Гражданам РФ нельзя так просто забронировать авиабилеты или отели, поскольку Visa и Mastercard больше не поддерживаются в России (Getty Images)

"Мы, украинцы, любим путешествовать. Но о туризме мы сейчас вообще не думаем", — сказала Arab News Мария, украинка родом из Одессы, которая сейчас живет в Дубае.

Украина с ее историческими городами, живописной сельской местностью и красивейшим морским побережьем тоже была популярным туристическим направлением. Однако сейчас воздушное пространство Украины закрыто для пассажирских самолетов, а города и инфраструктура разрушены.

"Никогда в жизни не думала, что услышу сирены воздушной тревоги по видеосвязи в своем городе", — сказала Мария.

Уже в этом сезоне. Больше всего пострадает индустрия Турции

Сильнее всего, по данным издания, потерю украинских посетителей уже в этом сезоне ощутит Турция. До пандемии туризм составлял 10% ВВП страны. В 2021 году после снятия ограничений на поездки страну посетили около 4,7 млн россиян и 2,1 млн украинцев: четверть от всех 24,7 миллиона иностранных гостей за весь год.

Хотя Турция не вводила санкции против России и не закрывала воздушное пространство для авиакомпаний из РФ, вторжение в Украину разрушило надежды отрасли на восстановление. Прогнозы по доходам от туризма на этот год значительно снизил и Вьетнам.

Согласно опросу, проведенному Национальной администрацией туризма Вьетнама в 2019 году, россияне тратят в среднем 1600 долларов за пребывание в стране. Другие иностранцы – в среднем по 900. В последние годы тут стали открывать много турфирм, ориентированных сугубо на россиян. Но 23 марта этого года в ответ на войну вьетнамские авиалинии приостановили полеты в Россию и из России.

Фото: Россияне из-за санкций могут без проблем поехать фактически только в 15 стран (Getty Images)

Новый вызов для мировой экономики

"Война в Украине создает новые вызовы глобальной экономической среде и может помешать восстановлению доверия к глобальным путешествиям", — говорится в заявлении Всемирной туристской организации ООН от 31 марта.

На Россию и Украину в совокупности приходилось 3% мировых расходов на международный туризм в 2020 году. Если война продолжится, могут быть потеряны не менее 14 миллиардов долларов мировых доходов от туризма, прогнозируют в организации. С другой стороны, эксперты говорят, что это не такой огромный процент, чтобы спровоцировать реальную катастрофу в сфере туризма.

Италия – одна из популярных у туристов стран, которая вместе с ЕС присоединилась к санкциям против России. В отчете британской The Guardian говорится, что россияне едва ли входят в топ 20 стран по количеству посетителей Италии. Но по времени, проведенному в стране, занимают девятое место, а по количеству денег, которые те везли в страну — второе после Германии.

Россияне активно покупали в Италии недвижимость, а в некоторых регионах появлялись целые городки – "филиалы русского мира": населенные пункты, где большинство вилл и домов принадлежит гражданам РФ. Продажа элитных вилл россиянам составляет существенную часть доходов итальянцев: тут ранее открывались компании, ориентированные на граждан из страны-оккупанта, писало РБК-Украина ранее. Теперь, по-видимому, многие из них закроются.

"Спонсоры войны". Выбор в пользу денег или демократии

Тем временем все чаще звучат призывы странам избегать любого сотрудничества с РФ. Странам, которые зависят от туризма, нужно выбрать или деньги на крови, или осознанный выбор в пользу демократии, говорят в Государственном агентстве развития туризма Украины.

"Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира, а россияне, которые массово словом и налогам поддерживают агрессию против нашей страны, заслуживают перелеты исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте", — говорят в ведомстве.

В ГАРТ проанализировали, как на самом деле мировой туризм поддерживает Украину и кто до сих пор "не гнушается тем, чтобы зарабатывать кровавые российские деньги и спонсировать войну".

Фото: На Россию и Украину в совокупности приходилось 3% мировых расходов на международный туризм в 2020 году (Getty Images)

Список стран, которые "сохраняют нейтралитет" или вообще не осуждают оккупанта, довольно длинный. Сейчас их более 70-ти. В этот перечень входят:

Хорватия;

Шри-Ланка;

Сейшелы;

Черногория;

Марокко;

Катар;

Саудовская Аравия;

ОАЭ и многие другие.

Тем временем непонятно, сколько именно будет продолжаться война в Украине, пишут в Arab News. Линия фронта сместилась на восток и юг страны, а признаков возвращения к обычной жизни в ближайшее время пока мало.

Напомним, война в Украине не остановила Египет от приема российских туристов.

Также российских туристов этим летом будет принимать Турция.