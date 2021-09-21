Самые дешевые путевки и рекордный турпоток. В Турции подсчитали "средний чек" украинцев на отдых в стране

В Турции посчитали траты туристов на своих курортах и назвали суммы, которые украинцы оставили за отдых в стране в 2021 году. Результаты во многом объясняют причины наплыва отдыхающих из Украины и других государств, пишет Turizm Ajansi.

Исследование провела организация TurizmDatabank. Оказалось, что в 2021 году произошло значительное снижение расходов украинских и российских туристов в Турции по сравнению с предыдущими годами. Отмечается, что чем больше туристов приезжали на курорты, тем меньше денег они оставляли в стране.

Сколько тратили на отдых украинцы в Турции в 2021 году?

Скачок туризма из Украины и стоимость пакетных туров

По данным турецкой статистики, за последние 10 лет украинских туристов стало почти втрое больше - с 600 тысяч отдыхающих до 1,5 млн человек в год. Самый большой скачок отмечен после кризиса 2016 года.

Фото: За десять лет в Турцию стало ездить в 3 раза больше украинцев (unspalsh.com/mert-kahveci)

Больше всего туристов выбирали отдых в Турции в формате пакетных туров. Если до 2016 года расходы украинцев на такие путевки на человека составляли в среднем 450 долларов, то в следующие годы началось их удешевление.

Например, уже с 2016 до 2019 год расходы "пакетного" туриста из Украины снизились до 350-360 долларов. Но при этом спрос на отдых в Турции существенно возрос - количество проданных путевок для отдыхающих из Украины увеличилось с 550 до 850 тысяч.

По итогам рекордного 2019 года количество туристов, которые прибывали на отдых в Турцию с пакетными турами, достигло 850 тысяч. В этом же году отдыхающие не экономили и потратили на отдых в среднем 416 долларов.

Пандемия COVID значительно повлияла на доходы от туризма во всем мире, и сказалась на туристической сфере Турции в том числе.

При этом 2021 год оказался также и рекордным – за первые 6 месяцев 2021 года в Турцию приехали 446 тысяч украинцев. Это больше, чем за тот же период в 2019 году. Но при этом резко сократились суммы, которые среднестатистический украинский турист потратил на этот отдых - с 373 до 329 долларов.

Фото: Локация в Анталии - самом популярном курорте украинцев (unsplash.com/aylin-cobanoglu)

Сколько тратили туристы из других стран

Согласно опубликованным данным, два других ключевых рынка для турецкого туризма, откуда приезжают больше всего туристов – Россия и Германия.

Российские туристы, как и украинцы, экономили, и их траты оказались значительно ниже средних показателей по туристическим тратам в Турции. Россияне сначала оставляли в среднем 500 долларов за пакетный отдых, затем снизили свою готовность платить до 440 долларов в 2019 году, и до 380 долларов с человека в 2021-м.

В статье отмечается, что самыми щедрыми в этом году оказались немецкие туристы, "классический рынок для Турции" - намного превысили средний показатель расходов на отдых.

Фото: В 2021 году немцы тратили на туры больше, чем в прежние годы (unsplash.com/atif-zafrak)

Немцы в минувшие годы обычно тратили на отпуск в Турции в среднем 580 долларов. Потом стали экономить на пакетных турах, а средний показатель расходов снизился незначительно – до 572 долларов. В 2019 году немецкие туристы оставляли турецкому туристическому бизнесу всего 491 доллар с человека. Зато в 2021 году, после открытия границ, немцы отметили отпуск в Турции средним чеком в рекордные 619 долларов с человека.

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